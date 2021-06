Ce spune Keo după tripla intervenție chirurgicală: ”Sunt niște dureri!”

Keo a avut mari probleme de sănătate în aprilie și a ajuns, astfel, pe mâna medicilor. A fost operat, iar la trei luni de la intervenție spune că încă se resimte.

Două hernia inghinale și una femurală a avut Keo, motiv pentru care a ajuns pe masa de operație. Artistul a precizat că a fost o perioadă cu mult stres și multe emoții, însă acum a reușit să se vindece aproape complet și să uite de tot ce s-a întâmplat. ”Mă simt mult mai bine, toată lumea are în viață la un moment dat niște probleme de sănătate, am reușit să trec de momentele cele mai grele și deja sunt aproape din nou 100%. Sunt evident niște dureri care variază de la o persoană la alta, am avut șansa de a fi preluat de un doctor extraordinar, domnul Cătălin Copescu, și lucrurile au mers bine din acel moment”, a dezvăluit Keo la Star Magazin. (CITEȘTE ȘI: MISTY, DEZVĂLUIRI SURPRINZĂTOARE DUPĂ ȘAPTE ANI DE RELAȚIE CU KEO „NU E CA ÎN FILME”)

Tot el avea să spună că acest tip de intervenție e unul destul de complicat, pentru că e nevoie de multe investigații. ”Au fost niște chestii greu de depistat, nu prea există investigații care să-ți arate problemele, până la urmă ajungi la o intervenție exploratorie și medicul se uită prin burtă să vadă ce probleme sunt”, a mărturisit Keo. (NU RATA: MISTY ȘI KEO SUNT PREGĂTIȚI PENTRU ÎNCĂ UN COPIL?! DECLARAȚIILE CARE I-AU DAT DE GOL)

Când se căsătoresc Keo și Misty

De câțiva ani buni, Misty și Keo formează un cuplu. Relația celor doi pare să meargă perfect, iar aceștia se gândesc chiar să își mărească familia. Însă, până acum, cei doi nu au făcut pasul cel mare, iar întrebarea despre căsătorie este pe buzele tuturor. În cadrul unei emisiuni TV, Misty a vorbit despre ultimele noutăți din viața ei și despre planurile de viitor. „E ușor frustrant, se creează o presiune, toată lumea mă întreabă când ne căsătorim. Această întrebare mă face să mă simt inconfortabil. Mai sunt și certuri între noi, ca în orice cuplu, dar le rezolvăm”, a declarat Misty, la Teo Show.