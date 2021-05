Misty și Keo sunt pregătiți pentru încă un copil?! Declarațiile care i-au dat de gol

De ani de zile Misty și Keo formează un cuplu frumos. Relația celor doi pare să meargă perfect, iar aceștia se gândesc chiar să își mărească familia. Partenera de viață a lui Keo a dat de înțeles că se pregătesc pentru încă un copil.

Recent, Misty a fost invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, unde a vorbit despre ultimele noutăți din viața ei și despre planurile de viitor. Blondina a dezvăluit că se gândește să apeleze la câteva intervenții estetice, însă e dispusă să le amâne în cazul în care ar apărea un al doilea copil.

„Acest rid dintre sprâncene era foarte pronunțat, mă deranja, și mi se părerea că îmi punea mulți ani în plus. Mi l-a rezolvat doamna doctor. Într-un viitor îmi doresc o intervenție chirurgicală sau poate două. Am zis că dacă o să mai am un bebe, o amân, dar dacă nu, aș vrea implant mamar într-un viitor apropiat sau îndepărtat. O viață avem, nu?”, a dezvăluit Misty.

Misty, pregătită pentru intervenții estetice

Pe lângă implantul mamar, Misty mai are pe listă o altă intervenție estetică. Aceasta are un complex încă din copilărie și plănuiește să scape de el. Blondina a mai spus că ar vrea să apeleze la o intervenție la nivelul urechilor, pentru că este nemulțumită de forma lor.

„Este un complex pe care îl am de mică, vreau să-mi fac această intervenție care mă deranjează strict pe mine. Îmi dau seama că în mare parte este doar în capul meu, dar eu evit mereu coafuri cu parul întins pentru că mă deranjează urechile mele clăpăuge”, a mai spus Misty.

