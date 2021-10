Ce spune Luminița Anghel după 10 ani de căsătorie! Artista a făcut anunțul. „Nu mi-am pierdut niciodată speranța…”

Zilele trecute a fost sărbătoare mare în familia Luminiței Anghel. Artista a avut dublu motiv de bucurie, aniversând în același timp ziua sa de naștere și 10 ani de căsnicie. Luminița Anghel a povestit cum a sărbătorit și la ce concluzie a ajuns după al treilea mariaj.

,,Date fiind circumstanțele nu ne-am permis să organizam o petrecere foarte mare. Eu am foarte mulți prieteni din muzică, cântăreți, colaboratori, iar acum nu am avut posibilitatea să îi chem pe toți și am decis să facem o petrecere mică în familie.

Am făcut un grătar, deși a fost rece, m-am dus dimineața să cumpăr un tort și am stat acasă, ne-am uitat la filme. La noi zilele de naștere țin trei zile, mai ales că noi am sărbătorit și 10 ani de căsătorie.

În urmă cu 10 ani, ne-am căsătorit pe malul mării, atunci eram și însărcinată. De fiecare dată când este ziua mea de naștere sărbătorim și aniversarea noastră.” , a declarat Luminița Anghel, la Antena Stars.

Luminița Anghel, 10 ani de căsnicie

În aceeași zi, Luminița Anghel a mai avut un motiv de sărbătoare. Acesta a aniversat 10 ani de căsnicie. Evenimentul a fost marcat așa cum se cuvine și a făcut-o pe artista să se gândească la importanța iubirii.

Vedeta a mărturisit că a realizat că dragostea nu ține cont de vârstă și că merită să o cauți toată viață. Artista a găsit-o la a treia căsătorie și este cât se poate de fericită.

Vedeta a mărturisit că a trecut prin momente neplăcute de-a lungul vieții, dar a rămas optimistă

,,Având în vedere experiențele din trecutul meu, în sensul că am mai fost căsătorită, aș putea spune că a treia încercare a fost cu noroc. Și el spune la fel, pentru că și la el a fost a treia căsătorie.

Ne-am regăsit, trăim într-o armonie puternică, într-o liniște și pace extraordinară. Omul este în căutarea iubirii toată viata lui. Eu cred că orice om poate iubi și se poate îndrăgosti la orice vârstă și spun asta din propria mea experiență. Nu mi-am pierdut niciodată speranța și credința.

Sunt un om foarte optimist, râd foarte mult și sunt veselă. Am avut și eu foarte multe încercări, dar m-am ridicat și am reușit sa depășesc și să privesc cu optimism zilele ce au urmat”, a mai spus Luminița Anghel.

