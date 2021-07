Luminița Anghel, la un pas de moarte după o tromboză: ”Am făcut un tratament agresiv”

În 2019, Luminița Anghel a fost la un pas de moarte după ce a primit un diagnostic crunt din partea medicilor. Artista și-a deschis sufletul și a vorbit, în cadrul emisiunii ”La Măruță”, despre experiența neplăcută prin care a trecut.

În iarna anuli 2019, Luminița Anghel s-a confruntat cu mari probleme de sănătate. Ceea ce inițial părea o banală durere… s-a dovedit a fi o tromboză venoasă, din cauza căreia ar fi putut să-și piardă viața. Artista nu a ascultat de sfaturile prietenilor și a încercat să scape de durere cu diverse unguente.

Din păcate, însă, problema ei de sănătate era mult mai gravă decât credea. Într-o noapte, Luminița Anghel s-a trezit din somn din cauza durerilor groaznice și de nesuportat. S-a uitat în oglindă și s-a speriat. Piciorul ei era extrem de umflat și a așteptat să treacă orele ca să-și poată suna medicul.

La control a primit și diagnosticul, iar apoi a urmat un tratament agresiv. (CITEȘTE ȘI: CU CE SE OCUPĂ ACUM DAVID PUȘCAȘ, FIUL ADOPTIV AL LUMINIȚEI ANGHEL: ”IAU SALARIU, MĂ AJUTĂ SĂ-MI PLĂTESC CHIRIA”)

”O prietenă mi-a spus să mă duc la un control, că poate este un cheag de sânge. Eu am zis că nu se poate și am încercat să anihilez durerea cu tot felul de unguente pentru sportivi. Credeam că va trece. Dispărea, apărea… până într-o noapte, în decembrie 2019, când m-am trezit cu gamba umflată. Nu era vânătă, ci rozalie. Dar m-am trezit de durere din somn și m-am dus la baie și când m-am privit în oglindă… m-am speriat. Era uriaș piciorul. Durerea devenea din ce în ce mai intensă, nu puteam să întind piciorul, am așteptat să se facă lumină afară ca să o sun pe doamna doctor.

Mi-a salvat viața un alt doctor, recomandat de ea. Am spus că eu cred în îngeri păzitori. M-am dus la cabinet, am făcut un ecograf și asistenta mi-a dat o rețetă, deoarece doctorul nu se afla în clinică. Eu am vrut să plec și a apărut asistenta: ”Veniți, s-a întors domnul doctor”. Am făcut un tratament foarte agresiv cu injecții, compresii puternice, un ciorap special medical pe care l-am purtat. Pentru că domnul doctor știa că această problemă este letală”, a spus Luminița Anghel în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

Luminița Anghel și-a onorat concertele

Luminița Anghel avea contracte de onorat, având în vedere că era perioada sărbătorilor de iarnă. Nu putea să-și oprească activitatea, dar tromboza îi amenința viața. A refuzat internarea în spital și și-a susținut concertele. (VEZI ȘI: LUMINIȚA ANGHEL A DAT DE PĂMÂNT CU LAURETTE! CE A SPUS DESPRE MULATRĂ, ÎN DIRECT LA TV)

Pe de altă parte, gândurile nu îi dădeau pace pentru că se gândea că poate fi vorba și despre o altă boală necruțătoare. Din fericire, însă, nu a fost vorba despre asta, iar medicul care a avut grijă de ea i-a salvat și viața.

”Domnul doctor îmi spunea că una dintre cauze ar putea fi un cancer nedepistat în organism. Pentru că erau sărbătorile de iarnă, iar laboratarele erau închise și nu puteam să fac aceste teste ca să vad dacă e un cancer sau nu. Ăsta a fost un motiv pentru care eu am trecut prin sărbătorile de iarnă foarte tristă… pentru că mă gândeam… dacă pe 7 ianuarie o să aflu că am stabilit undeva un astfel de diagnostic”, a mai dezvăluit artista.