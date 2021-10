Ce spune Mihaela Rădulescu despre viața pe care o trăiește în Monaco. A plecat din România în urmă cu 15 ani

Mihaela Rădulescu a vorbit despre viața pe care o trăiește în prezent în Monaco. Prezentatoarea TV a ales să plece din România în urmă cu 15 ani, iar de atunci viața ei s-a schimbat.

În urmă cu 15 ani, Mihaela Rădulescu a ales să plece din România și să se stabilească în Monaco, pe Riviera Franceză. Însă, în toți acești ani, prezentatoarea de televiziune revine în țară atunci când are un proiect de televiziune, dar și când își vizitează oamenii dragi. De când a ales să se mute, Mihaela Rădulescu mărturisește că apreciază foarte mult liniștea de care are parte. Acum, însă, Mihaela Rădulescu locuiește în Monaco alături de partenerul ei de viață, Felix Baumgartner. Până recent, și fiul ei Ayan se afla alături de ei, însă tânărul a plecat în America pentru studii.

„Mult mai multe zile stau la Monaco decât în România. Aici pare, deși nu sunt. Aici vin doar când avem vreun eveniment sau vreo filmare, în rest nu stau aici. Dar de câte ori vin fac atât de multe poze, atât de multe interviuri, încât pare apoi că stau foarte mult. Viața în România, când vin, e realmente agitată. Vin doar pe un proiect, pe o filmare, muncesc și atât. Stau la hotel. Am plecat de 15 ani. M-am obișnuit cu bagaje, cu astea”, spune Mihaela Rădulescu într-un interviu pentru Libertatea.

Mihaela Rădulescu: „E mult mai bun mediul acolo, ca să zic așa, pentru o disciplină de viață”

Cât despre viața din Monaco, Mihaela Rădulescu susține că este una activă, îi place să călătorească alături de partenerul ei și este fericită. Mai mult decât atât, are și un program bine definit.

„E mult mai bun mediul acolo, ca să zic așa, pentru o disciplină de viață. Poate și pentru că am mai puține lucruri de muncit. În România e mai greu cu filmările, cu proiecte, cu emisiuni. Aici nu am timp să mănânc la ore regulate. Acolo am timp de lucrurile astea și am avut timp în toți anii ăștia acolo pentru că te organizezi cumva și după programul copilului care are școală pe anumite ore, care mănâncă la anumite ore. Cred că toate mamele își schimbă programul după ceasul copilului. Acolo trăiesc ceva mai disciplinat la capitolul ăsta, dar la fel de activ. Eu trăiesc dintr-un loc în altul, asta și pentru că circul mult pe Planetă, Felix merge în multe locuri, merg cu el când nu am altceva de făcut.

E o viață foarte activă, foarte diferită de o viață normală și casnică. Nu mă plâng niciodată, nu îmi e greu, nu sunt aia care să zic că nu mai pot. Mai pot valize toată viața, îmi place genul acesta de viață”, a mai spus ea.

Sursă foto: capturi video Youtube