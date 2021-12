Ce spune Mihaela Tatu despre viaţa sentimentală? „Sunt atât de ocupată…”

Mihaela Tatu s-a bucurat de-a lungul timpului de un succes răsunător pe partea profesională, însă nu s-ar putea spune acelaşi lucru şi despre cea sentimentală. În prezent, la cei 58 de ani este singură, iar în cadrul unui interviu a povestit de ce nu există nimeni în viaţa sa.

După un mariaj de 16 ani, Mihaela Tatu şi-a găsit se pare liniştea singură. Viaţa profesională i-a ocupat tot timpul, iar un alt partener nu s-a aflat printre priorităţile sale. Este expertă în tehnica discursului și se dedică total pasiunii sale.

În ceea ce privește viața personală, Mihaela Tatu a mărturisit în cadrul unui interviu recent faptul că, acum, nu prea este loc pentru un bărbat în viața ei. În emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, vedeta a povestit de ce este singură în acest moment.

„Da, este mai greu. Pe de altă parte, îți vorbesc din perspectiva mea, strict a mea, ce fac altele e problema lor. Pentru că am văzut femei speriate pentru că sunt singure, am văzut femei care au mulțumit cerului că sunt singure, eu îți vorbesc din perspectiva mea și punctul meu de vedere. Sunt atât de ocupată… sfera mea profesională este între femei și copii. Unde Dumnezeu să mai găsești pe cineva în acest moment, și social…”, a mărturisit Mihaela Tatu.

„Dacă va intra cineva în viața mea, e bine primit”

Pe de altă parte, fosta prezentatoare TV nu exclude apariția unui alt bărbat în viața ei. Mai mult decât atât, aceasta a dezvăluit că fiica ei este cea care o îndeamnă să îşi găsească pe cineva.

„Nu m-am preocupat. Îți spun cu mâna pe inimă… asta e. Dacă vin, vin, dacă nu vin, nu vin. Nu m-am preocupat, pentru că am treabă de făcut. Vorbesc foarte serios. Dacă va intra cineva în viața mea, e bine primit, însă nu am răgaz să stau… apropo, fiica mea îmi spune: Mă, mamă, mai expune-te și tu, că la tine la poartă sună numai poștașul și gunoierul. Fă ceva!

Baiul e că nu… Mai zic unii că vin bărbați și eu îi intimidez. Nu are ce să caute în fața mea ăla pe care îl intimidez. La urma urmei sunt doar o femeie care a învățat să se descurce singură, care își vede de treabă, care este independentă, însă o femeie are vulnerabilități, are bucurii, de toate…”, a mai spus Mihaela Tatu la Prima TV.

Sursă foto: Instagram