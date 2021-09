Mihaela Tatu se întoarce în televiziune?! Fosta prezentatoare Tv a primit numeroase oferte. „Portița îmi e deschisă. Vom vedea…”

În urmă cu șapte ani, Mihaela Tatu se retrăgea din lumina reflectoarelor. Fosta prezentatoare Tv a scris istorie cu emisiunea „De 3X femeie” pe care a prezentat-o mulți ani la Acasă TV, însă din cauza unor probleme de sănătate a decis să se retragă de pe micile ecrane. Acum primește numeroase oferte și ia în considerare o revenire.

Mihaela Tatu a lipsit ani de zile de pe micile ecrane, însă se gândește la o revenire. Vedeta a fost ofertată de mai multe posturi de televiziune, însă pentru moment nu a acceptat propunerile. Fie că a fost vorba de format sau de tematică, până acum Mihaela Tatu nu a găsit proiectul care să o facă să revină în televiziune, deși ofertele au fost numeroase.

„Da. Constant. Anul trecut din partea a 3 posturi de televiziune. Însă unele propuneri le-am refuzat pentru că nu mi-au plăcut formatele și tematica. Iar cu altele nu am rezonat din alte considerente. Și, totuși, la un moment dat, am fost foarte sinceră cu mine. Ca să renunț la ceea ce am dobândit în ultimii 10 ani, respectiv la libertate și mai ales la acest soi de liniște”, a declarat Mihaela Tatu, pentru Ciao.

Mihaela Tatu, revine în televiziune?

Mihaela Tatu a mai mărturisit că își dorește să ajungă din nou în fața telespectatorilor, însă nu oricum. Fosta prezentatoare Tv o să se întoarcă doar dacă va găsi un proiect care va fi pe placul ei.

„Ar trebui sa fie un format care să mă împlinească și să știu că las ceva în urmă. Să fac ceva util. Fie pe social, fie divertisment. Pentru că e o activitate pe care am făcut-o cu pasiune, bucurie și loialitate. Altfel, de ce-aș face-o?! Așa că… cine știe? Portița îmi e deschisă. Vom vedea cine mai intră, cine rămâne și cine e doar în trecere”, a mai declarat Mihaela Tatu.