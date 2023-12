Ce spune Miruna Pascu la 5 luni de la tragedia provocată de fiul ei! Mama lui Vlad Pascu își plânge de milă: „Durerea pe care o simt...”

Miruna Pascu a scăpat de arestul la domiciliu și a făcut primele declarații, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în vara acestui an. Mama lui Vlad Pascu trece prin clipe cumplite, după ce tânărul s-a urcat la volan sub influența substanțelor interzise și a făcut prăpăd în urma lui. Doi tineri au fost uciși într-un accident mortal, după ce băiatul a intrat cu mașina în ei. A fugit apoi de la locul faptei, urmând să fie prins de autorități. Calvarul a continuat pentru familiile victimelor, după ce mama vinovatului a încercat să șantajeze niște martori în acest dosar.

Vlad Pascu a ținut primele pagini ale ziarelor de la noi, după ce s-a urcat drogat la volan și a făcut ravagii în calea lui. Tânărul a lovit mortal cu mașina lui o fată și un băiat, apoi a fugit de la locul faptei. Autoritățile l-au prins, în cele din urmă, și l-au dus în fața instanței.

Nici părinții lui Vlad Pascu nu au scăpat de problemele cu legea. Asta pentru că mama tânărului vinovat a încercat să șantajeze anumiți martori în dosar, iar tatăl său a intrat cu scuterul într-un grup de jurnaliști, care-l așteptau la declarații. Sigur că, nu au fost singurii pași greșiți făcuți de părinții criminalului.

Miruna Pascu s-a aflat o perioadă după gratii, apoi a trecut în arest la domiciliu. Mama lui Vlad Pascu a făcut și primele declarații la scurt timp, după ce a ieșit din arest la domiciliu. Nu și-a dorit să vorbească prea mult despre situația dificilă prin care trece întreaga ei familie, însă a recunoscut că simte o mare durere pe care nu o poate expune public.

Pe de altă parte, aceasta susține că nu a reușit să stea de vorbă cu familiile victimelor, având o interdicție din partea procurorilor. De asemenea, Miruna Pascu consideră că a greșit de la bun început, că a încercat să se implice în dosarul fiului ei și a spus că trebuia să lase totul în mâinile avocaților.

„Nu. Eu nu am voie să vorbesc nimic despre dosare. Este o interdicție din partea procurorilor. Consider că aceste lucruri… de la început, am greșit, trebuiau lăsate pe seama avocaților. Fiind în postul Crăciunului, apreciez foarte mult și în măsura în care la un moment dat se va putea, cu siguranță că o s-o fac”, a mai spus aceasta.