Ce spune o familie de germani despre România. Cum îi văd aceştia pe români: „Le spunem copiilor…”

O familie de germani este impresionată de România, iar an de an revine pentru a o explora. Oamenii au povestit ce le spun copiilor despre viața pe care o trăiesc aici românii.

Ingo, de profesie cercetător în domeniul schimbărilor climatice, a mărturisit că a făcut o pasiune pentru România, iar în ultimii ani a vizitat-o de cel puţin opt ori.

Prima vizită a avut loc în 1997, pentru a urca în Munții Făgăraș și în Munții Apuseni. A rămas impresionat de locurile pe care le-a văzut, iar de atunci a luat la pas de mai multe ori ținuturile Carpaților și a explorat câteva din peșterile faimoase ale României

„Venim aici pentru că ne place natura și viața oamenilor din aceste locuri. Vrem să vedem cum trăiesc oamenii. Iar ceea ce putem vedea în aceste ținuturi din România este o artă a vieții pe care noi o aveam în Germania în urmă 60 – 70 de ani și, mai devreme, înainte de Al Doilea Război Mondial. Atunci găseam și acolo un mod de viață asemănător ca al fermierilor de aici. Dar schimbările în Germania s-au derulat foarte repede. Noi vrem să le arătăm copiilor cum pot trăi oamenii în aceste locuri și că sunt norocoși cu o astfel de viață. În niciun caz nu sunt lipsiți de noroc să trăiască astfel”, spune Ingo Dorsten, potrivit adevărul.ro.

CITEŞTE ŞI: CEL MAI SCUMP ORAȘ DIN ROMÂNIA ÎN 2022. NU ESTE BUCUREȘTIUL!

Familia din Germania a explorat anul trecut Peștera Cioclovina, munții Bihorului și a ajuns până în Maramureș. Anetta Dorsten, care este profesoară a dezvăluit la rândul său faptul că a dorit să descopere şi mai multe locuri frumoase din ţara noastră.

„Peștera Cioclovina este un loc minunat, așa că am vrut să ne întoarcem aici și am căutat alte locuri frumoase din vecinătatea ei. Am văzut fotografiile din Fundătura Ponorului și am vrut să ajungem și aici”, povestește.

Ingo: „Românii au rămas la fel de ospitalieri”

Cei doi soți au remarcat schimbările prin care a trecut România în ultimii ani și cred că deși tărâmurile sălbatice s-au mai redus. În acelaşi timp, Anetta a observat faptul că localnicii acordă o mai mare atenție protejării mediului.

„Drumurile sunt mai bune, iar românii au rămas la fel de ospitalieri și ne simțim în siguranță printre români. E uimitor cum s-au purtat cu noi oamenii pe care i-am întâlnit în călătoriile prin munți. Și am văzut, de la an la an, că se fac pași pentru ca natura să fie mai bine protejată. Am văzut mai multe boxe pe marginea unor râuri și drumuri, unde oamenii aruncă gunoiul, pentru a nu mai polua natura”, spune Anetta.