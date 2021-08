Ce spune Smiley despre rolul de tătic? „Sunt foarte rapid la schimbat biberoane…”

Smiley se poate considera un bărbat împlinit. Are o relaţie frumoasă de aproape trei ani, din care a rezultat o minunăţie de fetiţă, iar pe lângă toate acestea are o carieră de succes. Din poziţia de tată, artistul a făcut dezvăluiri despre momentele pe care le-a trăit de când fiica lui a venit pe lume.

Josephine a venit pe lume în luna martie a acestui an, iar din prima secundă viaţa părinţilor săi s-a schimbat radical. Cei doi sunt topiţi după micuţă şi fac tot posibilul să petreacă împreună cât mai mult timp cu ea.

Gina Pistol a luat o pauză de la job-ul său pentru a se ocupa de creşterea fiicei sale. De asemenea, Smiley a fost un real ajutor pentru blondină în toată această perioadă şi a dorit să înveţe tot ce ţine de îngrijirea micuţei.

CITEŞTE ŞI: GINA PISTOL, MOMENTE GRELE ÎNAINTE DE A RĂMÂNE ÎNSĂRCINATĂ! PRIN CE A TRECUT PARTENERA LUI SMILEY. „NUMAI EU ȘTIU CE ERA ÎN SUFLETUL MEU”

Astfel, cântăreţul recunoaşte că nu se fereşte de schimbatul scutecelor, dar nici de pregătirea biberoanelor.

„Sunt foarte rapid la schimbat biberoane, scutece, tot. Mi-e foarte ușor în postura de tătic. La prima băiță însă am slăbit vreo două kilograme. Acum mi-am intrat în mână. Pot să spun că sunt foarte îndemânatic. Începem diversificarea, are deja șase luni”, a explicat Smiley la un post de televiziune.

„ Toată sarcina m-am rugat să nu aibă nasul meu”

Mai mult decât atât, Smiley, în stilul său caracteristic a mărturisit ce şi-a dorit extrem de mult să nu moştenească micuţa Josephine de la el.

„Piciorul ei e cât degetul meu, are picioarele lungi din naștere. Deocamdată, pentru că nu are culoarea ochilor clară, nu ne dăm seama cu cine seamănă, dar probabil dacă va avea ochii verzi sau albaștri va semăna cu Gina, dacă va avea ochii căprui, cu mine, cel puțin de la nas în sus. Toată sarcina m-am rugat să nu aibă nasul meu. Are nasul mic deocamdată, să sperăm că rămâne așa”, a declarat solistul într-o apariție tv, potrivit Viva.ro.

Sursă foto: Instagram