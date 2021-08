Gina Pistol, momente grele înainte de a rămâne însărcinată! Prin ce a trecut partenera lui Smiley. „Numai eu știu ce era în sufletul meu”

Gina Pistol este o mămică fericită și mândră. De când micuța Josephine a venit pe lume, vedeta este împlinită și se bucură de fiecare clipă petrecută alături de fetița sa. Gina Pistol trăiește din plin de viață de mămică, mai ales pentru că nu credea că va ajunge în această ipostază. Partenera lui Smiley le-a dezvăluit internauților prin ce a trecut înainte de a afla că este însărcinată.

Recent, Gina Pistol și-a deschis sufletul în fața fanilor din mediul online. Aceasta le-a dezvăluit momentele grele prin care a trecut înainte de a afla că are un copil. Se pare că în urmă cu câțiva ani, Gina Pistol a aflat, la un control de rutină, că șansele de a rămâne însărcinată sunt infime. (CITEȘTE ȘI: GINA PISTOL SE CONFRUNTĂ CU O PROBLEMĂ! ESTE VORBA DESPRE MICUȚA JOSEPHINE: ”SE ÎNTÂMPLĂ ȘI ZIUA ȘI NOAPTEA”)

Ani de zile, vedeta a tot fost întrebată când va aduce pe lume un copil, iar durerea pe care această întrebare o provoca era una mare. Pentru că ea știa că deși își dorește să devină mămică șansele ca acest lucru să se întâmple erau extrem de mici.

„Viața mea a fost un șir nesfârșit de întrebări care duceau în aceeași direcție, «Când o să ai și tu un copil», «Când ai de gând să faci și tu un copil», «De ce nu ai un copil la vârsta asta», întrebarea asta mi se pare că este prea intruzivă pentru o femeie pentru că nu știi prin ce trece femeia respectivă.

După ce am aflat în urma unui control de rutină că am șanse foarte mici să rămân însărcinată, adică undeva la 0,1, această întrebare îmi tulbura liniștea ce oricum încercam să o mențin cu greu în sufletul meu și de fiecare dată îmi puneam pe chip zâmbetul social și răspundeam: când o să fiu pregătită, când o să fie, dar numai eu știu ce era în sufletul meu.”, a spus Gina Pistol, în mediul online.

Gina Pistol, luată prin surprindere de sarcină

Chiar și în momentul în care a aflat că este însărcinată, Gina Pistol a fost destul de sceptică. Vedeta a ținut secretă sarcina până în momentul în care a fost sigură că nimic rău nu se mai poate întâmpla. În primul anunț pe care l-a făcut despre acest subiect, vedeta a explicat de ce a avut mai multe rețineri.

„Noi acum înseamnă TREI! În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi!

Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3!”, a fost anunțul făcut de Gina Pistol, în urmă cu ceva timp.

(VEZI ȘI: MISTERUL A FOST ELUCIDAT! DE CE SMILEY ȘI GINA PISTOL NU ÎI ARATĂ CHIPUL MICUȚEI JOSEPHINE. „EU CONSIDER CĂ…”)