Acuzat că i-a făcut avansuri Alinei Stancu, o tânără cântăreață, soțul Nicoletei Voica, Alin Bagiu, se apără. Artista a publicat mai multe fotografii cu mesajele pe care le-a primit de la el.

Avansurile ar fi început în urmă cu trei ani, iar la doar o lună după ce Alin Bagiu a devenit soțul Nicoletei Voica, totul a ieșit la iveală.

„Precizez că este pentru prima și ultima dată când mă refer la acest scandal, din respect pentru fanii Nicoletei, pentru că oamenii care o iubesc trebuie să știe punctul meu de vedere. Am avut o relație profesională cu această artistă. Am avut discuții trei ani, niciuna nu s-a soldat cu un block. Atunci când am discutat cu soțul oportunitatea să facem o televiziune online, a fost totul ok. Nu dau curs jignirilor care mi-au fost aduse, pentru că în urma discuției cu cabinetul de avocatură am stabilit să urmăm pașii normali. Nu comentez mai mult din considerente juridice. Vom vedea la momentul respectiv ce se va întâmpla. Relația noastră a fost privită de mulți ca fiind una pe interes, mulți nu sunt fericiți că suntem împreună. Noi ne iubim, binele nu e bine primit. Ne pare bine pentru că ce nu te omoară te face mai puternic, ne apropie mai mult acest incident. Sunt mulți împotriva noastră. Este o campanie de denigrare la adresa mea. Misiunea mea profesională este să o readuc acolo unde merită să fie pe Nicoleta, o să lansăm trei melodii în curând. Nicoletei i-am explicat, reacția ei a fost una simplă: împreună până la capăt, indiferent ce spune lumea”, a spus Alin Bagiu, la Acces Direct.

Alina Stancu l-a acuzat că-i face avansuri.

„Primele mesaje le-am primit în 2015, am colaborat cu acest domn pe partea de texte, totul s-a transformat în avansuri. Soțul meu a știut în permanență. Indiferent cine mi-ar fi făcut avansuri, ar fi pățit la fel, indiferent dacă este soțul Nicoletei Voica. Fiecare să își vadă de viața lui. Dumneaei a fost specială mereu pentru mine. Ca orice soție, îi ia apărarea, e normal. Doamna Nicoleta Voica este o femeie bună, o doamnă, am avut o discuție ca între femei, la telefon, ca pe Facebook sunt convisă că nu era ea. Am hotărât să ne întâlnim cu dumneaei și dacă lucrurile să se liniștesc, eu retrăgeam postarea, dar nu e o făcătorie, lucrurile au fost reale, capturi din discuție. Îmi dădea mesaje doar noaptea”, a spus Alina Stancu.

Soțul Alinei Stancu acuză și el

„Ideea este că eu la început am luat totul în glumă. Ziceam că suntem oameni, dar agresând-o mai mult timp, am spus că trebuie să punem stop. Am pus postările pentur că am considerat că este de ajuns, trebuie să se oprească. Îi scria doar noaptea. Am luat-o mai în glumă, eu am vorbit cu el, nu îl cunoaștem așa bine, ca să spunem că nu ne-am așteptat”, a spus și soțul Alinei Stancu.