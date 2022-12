Ce spune Valentina Pelinel despre divorțul de Cristi Borcea: „Așa a fost să fie”

Valentina Pelinel și Cristi Borcea sunt împreună de mulți ani și au împreună trei copii. Acum, fostul model a vorbit pentru prima dată despre un posibil divorț. Ce a declarat blondina.

Valentina Pelinel (42 de ani) și Cristi Borcea (52 de ani) sunt căsătoriți din anul 2018 și au împreună trei copii. Chiar dacă Valentina a trecut printr-o căsnicie eșuată, blondina nu și-a pierdut speranța și, în cele din urmă și-a găsit fericirea în brațele lui Cristi Borcea. De atunci și până acum, cei doi își declară dragoste zi de zi, în ciuda cârcotașilor care spun că fosta lui Cristian Boureanu s-a căsătorit cu Borcea din interes. Acum, Valentina a făcut lumină și a vorbit despre un posibil divorț, dar și despre averea cu care ar rămâne, dacă s-ar întâmpla asta.

Valentina Pelinel, declarații despre un posibil divorț de Cristi Borcea

Blondina susține că nu s-a căsătorit din interes cu Cristi Borcea, iar în cazul în care ar divorța, nimeni nu ar moșteni nici o parte din averea fiecăruia.

„Noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu! Fiecare pleacă cu ce a venit dacă va fi să ne despărțim.

Eu, când am intrat în căsătoria cu Cristi, aveam un apartament la New York. Eu voiam să plec din țară, să-mi fac o viață nouă acolo. Cel mai greu mi-a fost să aleg.

Momentul acela când Cristi mi-a spus: «ori pleci la New York, ori rămâi aici cu mine să te lupți». Nu sunt genul să plec la rău. Eu îmi doream o familie. Așa a fost să fie, mai întâi la rău și apoi la bine. Mie mi-a lipsit el, pentru că eu pe el am vrut”, a spus Valentina Pelinel, în cadrul podcastului moderat de Ameri Nasrin, relatează wowbiz.

Ce spune Valentina Pelinel despre fostele lui Cristi Borcea

Invitată în emisiunea ”Vorbește lumea” Valentina Pelinel a fost întrebată dacă s-a gândit vreodată la faptul că mariajul său s-ar putea termina la fel cum s-a întâmplat şi în cazul celorlalte partenere de viață ale lui Cristi Borcea.

“Nu știu la ce te referi, pentru că eu cred că au avut o viață frumoasă, și eu am o viață frumoasă alături de el. Eu nu vreau să mă gândesc la ceva rău când vine vorba de familia mea, eu nu vrea să atrag răul, eu proiectez pozitiv, ca să atrag pozitiv”, a răspuns fostul model.

