Valentina Pelinel, secretul pentru o siluetă de invidiat! Cum reușește să combată kilogramele în plus

Valentina Pelinel este într-o formă de zile mari. Vedeta reușește să se mențină în formă și asta fără prea mult efort. Aceasta are o metodă prin care își „supraveghează” kilogramele în plus și nu le lasă niciodată să urce prea mult. Trucul acesteia este unul simplu și se poate pune în practică de către oricine.

La 42 de ani, Valentina Pelinel are o siluetă de invidiat. Vedeta nu a avut niciodată probleme cu kilogramele în plus și asta pentru că reușește să le controleze. Soția lui Cristi Borcea are în mod normal o dietă echilibrată, însă nu foarte restrictivă. Încearcă să mănânce cât mai corect, însă nu își înfrânează micile pofte culinare.

Chiar dacă își dă liber să mănânce tot ce își dorește, Valentina Pelinel stă mereu cu ochii pe cântar. Vedeta se cântărește în fiecare dimineață și seară, iar atunci când observă că acul cântarului începe să urce se temperează și ia imediat atitudine. Astfel, își ține greutatea sub control și își păstrează silueta.

„Am grijă. Am observat la mine, cheia este să te cântărești. Dacă o lași baltă și nu știi dacă ai pus, eu mă cântăresc cu sfințenie, în fiecare zi, dimineața și seara. Așa știi dacă ai sărit calul. Dacă ai sărit calul, faci ceva. Cântarul nu te minte. Când merg într-o vacanță sau am avut mese copioase, se sare calul, 500 de grame, un kilogram”, a declarat Valentina Pelinel, potrivit spynews.ro.

(CITEȘTE ȘI: VALENTINA PELINEL DĂ DIN CASĂ. OBICEIUL PE CARE ÎL ARE CRISTI BORCEA ATUNCI CÂND VINE VORBA DE ÎNGRIJIREA PERSONALĂ)

Valentina Pelinel, răsfăț culinar de sărbători

Chiar dacă își monitorizează în permanență greutatea, Valentina Pelinel o să facă o excepție de sărbători. Vedeta adoră toate preparatele ce se pun pe masa de Crăciun și are de gând să se înfrupte din toate. Sarmalele, șoriciul, piftia și cozonacul nu vor lipsi din meniul vedetei.

„Suntem mulți. Masa perfectă este să ai tot ce îți dorești tu, ce îți place ție. Mie îmi place de Crăciun că se taie porc, se mănâncă șorici, îmi place șoriciul acela moale și cald. Îmi place piftia, mănânc și cozonac. Soacra și mama mea fac niște sarmale bune.”, a mai spus Valentina Pelinel.

(VEZI ȘI: VALENTINA PELINEL A RECUNOSCUT! NU MAI VREA COPII CU SOȚUL EI, CRISTI BORCEA)