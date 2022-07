Valentina Pelinel a recunoscut! Nu mai vrea copii cu soțul ei, Cristi Borcea

Valentina Pelinel (41 de ani) a mărturisit motivul pentru care nu își mai dorește să facă încă un copil cu soțul ei, Cristi Borcea (52 de ani). Fotomodelul are deja trei copii, dar îi sunt de ajuns. Iată care este motivul principal pentru care nu l-ar mai face și pe cel de-al patrulea.

Într-un interviu acordat recent, Valentina Pelinel a vorbit despre viața de familie. A spus lucruri intime din relația cu soțul ei, Cristi Borcea, dar și care ar fi motivele pentru care nu își mai dorește încă un copil cu președintele echipei de fotbal Dinamo.

Motivul pentru care Valentina Pelinel nu mai vrea copii

După spusele fotomodelului, atât viața ei, cât și cea a lui Cristi Borcea este completă. Cei doi nu au în plan să mai facă încă un copil.

”Viața cu trei copii este completă și un al patrulea nu face parte din planurile noastre. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei trei copii sănătoși, de care ne bucurăm din plin în fiecare zi.

Am făcut sport inclusiv pe perioada sarcinilor, mai exact am urmat un program de aerobic adaptat condiției mele. Atât pe perioada sarcinilor, cât și când am alăptat, nu m-am abținut și mi-am satisfăcut poftele, dar m-am reapucat de sală, cam la 2 luni după fiecare sarcină. Acum, după mult efort, am ajuns la greutatea dorită, aceeași de când lucram ca fotomodel, de 62 de kilograme, o greutate la care eu mă simt cel mai bine”, a mărturisit Valentina, în timpul interviului.

Valentina Pelinel: ”Viața cu trei copii e o provocare”

Soția lui Borcea a spus că cei trei copii ai lor se înțeleg de minune între ei. Milan este băiatul cel mare al cuplului, și are vârsta de 6 ani, iar gemenele Maria Indira și Maria Raisa au împlinit pe data de 1 martie vârsta de 3 ani.

”Copiii cresc frumos și armonios, sub ochii noștri, în fiecare zi uimindu-ne cât de multă dragoste pot să trezească în sufletele noastre, în moduri noi. Ce este cel mai important este că se înțeleg toți bine, își petrec timpul împreună jucându-se și, mai ales, cei mici învață de la cei mari.

Este una dintre cele mai frumoase relații. Este atât de multă iubire, protecție și sprijin între ei și sunt mândră de conexiunea lor specială. Viața cu trei copii e o provocare, dar o provocare plăcută. Nu există termen de comparație, pur și simplu ajungi să apreciezi viața din alte perspective, mai profunde și mai înțelepte”, a mai mărturisit Valentina Pelinel, pentru Fanatik.

