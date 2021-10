Viviana Sposub și George Burcea formează un cuplu, iar cei doi își doresc împreună un viitor. În cadrul unui interviu, concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a vorbit despre relația cu tatăl ei, despre care nu prea a vorbit, dar și despre modul în care a fost primit actorul George Burcea în familie.

După separarea de Andreea Bălan, actorul George Burcea și-a găsit alinarea în brațele Vivianei Sposub, cea care este și noua concurentă în cadrul competiției „Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D. În cadrul unui interviu pentru Ciao.ro, Viviana Sposub a vorbit despre relația cu tatăl ei, dar și despre modul în care a fost primit actorul George Burcea în familie.

“Bravo, ai stil!” are un nou fan și anume, tatăl meu. Urmărește fiecare emisiune și este foarte mândru de mine. Am mai vorbit despre acest lucru, mai exact, despre faptul că tata și-ar fi dorit, cu siguranță, să am o altă profesie. M-ar fi văzut la birou, cu o viață liniștită, departe de ochii publicului. Dar uite că așa îmi dau seama cât de mult mă iubește! Indiferent că drumul pe care am ales să merg este diferit de cel pe care și l-ar fi dorit el pentru mine, mă susține necondiționat și încearcă să se obișnuiască ușor, ușor cu faptul că jobul meu presupune să fiu în atenția oamenilor”, mărturisește Viviana pentru Ciao.

Cât despre George Burcea, aceasta susține că toată familia l-a primit cu drag: ”George este iubit de toată familia! De la mic la mare, de la verișori la bunici. De fiecare dată când el are o realizare sau apare la TV, toate neamurile mă sună să îl felicite. Iar cei mai apropiați, adică mama, tata, sora mea, sunt alături de noi doi cu tot sufletul”.

