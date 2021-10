De ce nu se căsătoresc, deocamdată, Viviana Sposub și Gerorge Burcea? Detalii neștiute: ”El mai are niște treburi de rezolvat...”

Viviana Sposub și George Burcea își doresc un viitor împreună, iar confirmarea a venit chiar din partea brunetei. Vedeta și-a deschis sufletul în fața oamenilor și a spus lucrurilor pe nume într-un interviu emoționant.

Viviana Sposub și George Burcea au trecut testul primului an de relație, iar acest lucru își pune amprenta asupra relației de amor pe care o trăiesc. Concurenta de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a vorbit pentru prima dată despre viitorul relației cu iubitul ei. Chiar dacă au trecut și prin momente mai puțin bune, relația celor doi pare să fie pe drumul cel bun, iar vedeta se vede mireasă alături de George Burcea:

”Având în vedere că mă simt atât de bine în relaţia asta, mă văd alături de George toată viaţa. Dar nu cred că este grabă! El mai are nişte treburi de rezolvat. Cred că Dumnezeu le rânduieşte pe toate fix cum este nevoie”, a spus Viviana Sposub în exclusivitate pentru okmagazin.ro

Viviana Sposub și George Burcea, dragoste la prima vedere?

Din păcate, Viviana Sposub nu a experimentat fiorii dragostei la prima vedere, însă alături de George Burcea, vedeta se poate considera o femeie norocoasă și împlinită. Povestea de amor a luat naștere pe platourile de filmare de la ”Ferma vedetelor”, iar la puțin timp cei doi și-au asumat relația:

”Atunci noi nu am realizat asta, dar când am ajuns acasă şi ne-am împărtăşit gândurile, trăirile, ne-am dat seama că din prima clipă în care ne-am privit şi am făcut cunoştinţă, s-a produs “extorsiunea”. Nu ştiu ce înseamnă dragoste la prima vedere, dar ştiu că ce am simţit când l-am întâlnit pe George a avut un strop de magie”, a declarat Viviana Sposub.

Fostul partener de viață al Andreei Bălan a spus numai lucruri bune despre iubita lui, care l-a susținut întotdeauna. Șatena a fost lângă el atunci când și-a lansat prima carte, „Scrisoare către Ceaușescu”, dar și la restul proiectelor:

”ÎI mulțumesc și o iubesc enorm și care timp de un an n-a lipsit o secundă din viața mea, iar, pe lângă asta, m-a susținut din toate punctele de vedere.

Un partener cu care să împărtășesti fiecare gând, trăire, sentiment pe care-l ai este esențial în dezvoltarea ta ca om și artist, în acest caz, iar ea a făcut acest lucru la 110%”, a mărturisit George Burcea.

Sursa foto: Arhiva CANCAN