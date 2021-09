Festivalul de muzică SAGA a adunat, în Capitală, toți oamenii care au fost puși pe distracție. Printre aceștia s-au numărat și George Burcea și Viviana Sposub, care s-au îmbrăcat lejer, s-au asortat și au venit și ei pentru puțină relaxare și muzică bună. Cei doi nu au scăpat de privirile agere ale paparazzilor CANCAN.RO, care i-au surprins în cele mai tandre ipostaze.

Dornici de distracție, George Burcea și Viviana Sposub au venit la SAGA, pentru a-și asculta artiștii favoriți. Pentru eveniment, frumoasa șatenă a ales să poarte, în una din cele trei zile de festival, o fustă colorată și un top la fel de colorat, o bandană pe cap, iar George Burcea a purtat o cămașă de culoare kaki și o pereche de jeanși.

S-au bucurat de distracție, în tandem

Cum distracția lor nu s-a rezumat doar la o singură seară, în cea de-a doua zi a festivalului SAGA, Viviana a purtat o pereche de pantaloni negri, din piele, evazați în partea de jos și o bustieră super-sexy, asortată cu pantalonii. Cu părul coafat în bucle lejere și o bandană pe cap, Viviana a atras privirile tuturor!

George Burcea, puțin mai cumințel, la fel ca în prima zi de festival, a purtat o pereche de jeanși deschiși la culoare și o cămașă albă, lejeră, dar și o pereche de ochelari de soare. Cei doi s-au sorbit din priviri și au fost nedespărțiți toată seara, iar noi avem imagini exclusive!

(NU RATA: GEORGE BURCEA, SINGURELE DECLARAȚII DESPRE RELAȚIA CU VIVIANA SPOSUB: „N-A LIPSIT O SECUNDĂ DIN VIAȚA MEA! O IUBESC ENORM!”)

CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi îndrăgostiți la festivalul de muzică în timp ce se bucurau de spectacol, dar, la un moment dat, au făcut un gest foarte frumos față de un tânăr care i-a zărit în apropierea lui. Acesta le-a cerut celor doi să facă o fotografie cu el, iar George și Viviana s-au „conformat” imediat, fără prea mare efort. I-au zâmbit băiatului și au plecat mai departe, de mână, în mulțime.

Ce gest romantic a făcut George Burcea, pentru Viviana, în public

Se iubesc nebunește, iar asta se vede cu ochiul liber! Contactată de CANCAN.RO, Viviana Sposub a mărturisit că ea și George s-au distrat foarte bine, iar alături de ei a fost și sora Vivianei.

(CITEȘTE ȘI: VIVIANA SPOSUB ȘI GEORGE BURCEA, „ZBÂNȚUIALĂ” ÎN NUBA, CA ADOLESCENȚII! CUM AU PETRECUT CEI DOI, PÂNĂ DIMINEAȚA, ÎN COMPANIA PRIETENILOR)

Mai mult, atunci când Alan Walker a urcat pe scena de la SAGA, George Burcea a făcut un gest romantic pentru iubita ta: a urcat-o pe umerii săi, iar priveliștea văzută de Viviana chiar a fost una de la înălțime!

„Cine mă cunoaște știe că iubesc festivalurile! Pandemia mi-a furat această bucurie pentru o perioadă, așa că nu am stat pe gânduri când am auzit că se organizează un festival chiar la noi, în București. Am reușit să îmbin munca și distracția pentru că pe tot parcursul celor trei zile de festival am realizat interviuri cu artiștii, dar și cu iubitorii SAGA Festival.

Pentru George a fost prima experiență de acest gen și sunt tare încântată că l-am introdus în lumea festivalurilor. Ne-am distrat, am dansat alături de sora mea și, ca un mic secret: momentul lui Alan Walker l-am văzut de la înălțime. George s-a lăsat purtat de val și m-a ridicat pe umerii lui, moment care va rămâne, cu siguranță, cea mai frumoasă amintire de la festival”, a declarat Viviana Sposub, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.