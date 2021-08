Formează un cuplu și, în ciuda tuturor obstacolelor pe care le-a întâlnit relația lor, au fost și sunt de nedespărțit. George Burcea și Viviana Sposub au trecut testul rezistenței și au rămas împreună indiferent de cuvintele pe care le-au auzit, în jurul lor, de la gurile rele. CANCAN.RO a stat de vorbă cu actorul, care a explicat deschis cum șatena l-a făcut să iubească din nou.

George Burcea a preferat, pentru o perioadă, să stea departe de declarațiile în spațiul public și să fie extrem de rezervat în ceea ce privește viața personală.

CANCAN.RO a stat de vorbă cu îndrăgitul actor, iar acesta și-a deschis sufletul, vorbind despre cele mai sensibile lucruri din viața lui. Astfel, am aflat, în exclusivitate, ce înseamnă Viviana pentru George Burcea, la ce proiect lucrează, dar și cum este el, acum, în relația în care este implicat.

”Lucrez în paralel la filmul de lungmetraj scris după romanul meu!”

Folosind cele mai frumoase cuvinte, George Burcea a descris-o pe Viviana, dar și relația pe care o au cei doi. De asemenea, actorul ne-a mărturisit, în exclusivitate, câte ceva din noul proiect în care este implicat.

Printre multe altele, George ne-a declarat că nu are timp să plece în vacanță, căci viața sa profesională este una extrem de încărcată momentan, dar, atunci când ai pe cineva alături, totul parcă pare mai ușor, dar și mai frumos.

„Nu am de gând să plec în vacanță pentru că mă concentrez pe lucrurile pe care le am de făcut atât pe plan personal, cât și pe cel profesional. Chiar astăzi am făcut ședința foto împreună cu mama, pentru romanul meu de debut intitulat «Scrisoare către Ceaușescu», care va fi lansat în luna septembrie.

De asemenea, lucrez în paralel la filmul de lungmetraj scris după romanul pe care l-am menționat, o iubesc pe Viviana și îmi văd de cele două minuni pe care le am (n.r. fiicele sale). Cred că este mai mult decât suficient ceea ce fac”, a spus cunoscutul actor.

George Burcea, declarații exclusive despre relația cu Viviana Sposub

George Burcea a făcut, pentru CANCAN.RO, singurele declarații despre relația cu Viviana Sposub. Actorul a mărturisit că șatena i-a fost mereu alături, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional și l-a susținut în orice lucru.

„Să-mi dea Dumnezeu putere și sănătate să le duc pe toate. Și cred că am atât din partea Lui, cât si din partea Vivianei, căreia îi mulțumesc și o iubesc enorm și care timp de un an n-a lipsit o secundă din viața mea, iar, pe lângă asta, m-a susținut din toate punctele de vedere.

Un partener cu care să împărtășesti fiecare gând, trăire, sentiment pe care-l ai este esențial în dezvoltarea ta ca om și artist, în acest caz, iar ea a făcut acest lucru la 110%. Pe lângă proiectele mele, mai am un proiect genial în America. Va fi cel mai mare proiect la care am filmat vreodată. Veți vedea îndată!”, a mai spus George Burcea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Viviana Sposub își dorește o familie numeroasă

Viviana Sposub și George Burcea se bucură de o relație frumoasă. Cei doi par să se înțeleagă de minune și au gânduri serioase. În urmă cu ceva timp, Viviana a declarat că își dorește o familie mare cu mulți copii și intenționează să fie o mămică tânără.

„Cu siguranță (n.r. își dorește copii), cât mai repede. Îmi doresc cinci copii. Dacă o să fiu mega-bogată, o să fac cinci”, a declarat Viviana Sposub, în urmă cu ceva timp.