Ce spunea Silviu Prigoană despre relația lui cu Dumnezeu, deși și-a dorit să fie incinerat. Avea sau nu regrete?!

Silviu Prigoană, cunoscut om de afaceri și fondator al unor entități media importante, a încetat din viață la vârsta de 60 de ani, după un stop cardio-respirator, în timp ce se afla într-un restaurant din Brașov.

Tragedia a avut loc într-un moment în care Prigoană, aflat într-o perioadă de calm și reflecție, vorbise despre relația sa cu Dumnezeu, într-un interviu publicat cu doar câteva zile înainte de a trece în neființă. Acesta a abordat subiecte delicate despre viața sa, având un ton parcă premonitoriu, care a adus în prim-plan valorile spirituale care l-au ghidat pe parcursul carierei sale.

Silviu Prigoană, un nume consacrat în mediul de afaceri din România, și-a făcut debutul în lumea afacerilor imediat după căderea regimului comunist, începând cu anii ’90. Deși originile sale nu proveneau dintr-un domeniu antreprenorial, succesul său în afaceri a fost rapid și impresionant.

Înainte de Revoluția din decembrie 1989, el lucrase la fabrica de bere din Cluj, un job stabil care părea să fie calea sa profesională. Însă, imediat după schimbările politice din 1989, Prigoană a luat decizia de a renunța la acel loc de muncă pentru a-și urma visul antreprenorial. A început prin a deschide două localuri de noapte în Cluj, o decizie care s-a dovedit a fi doar începutul unei cariere de succes.

„Nu aș fi vrut să fiu nimeni altcineva. Aș fi vrut să fiu tot eu. N-aș fi vrut și n-aș vrea să fiu în pielea nimănui altcineva. Niciodată. Să fiu Kennedy și să mă împuște în cap… sau Trump și să mă împuște în ureche? N-aș schimba nimic din tot cursul vieții mele. Nu regret nicio decizie, mi le asum pe toate. Am avut și am o viață superbă, am avut și am tot ce mi-am dorit.”, a spus Silviu Prigoană pentru Fanatik