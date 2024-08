Ce studii are Mădălina de la Insula iubirii. A urmat o facultate la care sigur nu te gândeai

Sezonul opt Insula Iubirii a adus în fața publicului noi cupluri care și-au supus relația testului din Thailanda, dar și noi ispite. Printre cele din urmă s-a numărat și ispita Mădălina Maricuț, o tânără de 25 de ani, care a atras atenția publicului. În cadrul show-ului de la Antena 1 aceasta și-a îndeplinit perfect misiunea și l-a ispitit pe Dani Boy. Cu ce se ocupă însă aceasta în viața reală? Blondina are diplomă într-un domeniu la care sigur nu te gândeai.

La Insula Iubirii, Mădălina și-a exersat mâna în cele ale ispititului și a dovedit tuturor că se pricepe destul de bine la acest lucru. Tânăra a reușit imediat să acapareze atenția unui concurent, petrecându-și alături de acesta tot timpul. Mădălina l-a vrăjit pe Dani Boy și a avansat rapid de la statutul de prietenă și l-a făcut pe bărbat să își dea frâu liber sentimentelor și dorințelor. Însă, cu ce se ocupă aceasta în viața de zi cu zi?

(CITEȘTE ȘI: Cum arăta ispita Mădălina Maricuț de la Insula Iubirii, în 2015. N-o recunoști fără operații estetice!)

Așa cum spuneam, Mădălina Maricuț are 25 de ani și este una dintre ispitele feminine care a atras atenția în acest an la Insula Iubirii. Tânăra a absolvit o facultate la care nu mulți se așteptau. Mai exact, aceasta a terminat Facultatea de căi ferate, drumuri și poduri, iar până să plece în Thailanda lucra ca inginer constructor la un șantier de pe centura Capitalei.

Recent, fanii emisiunii au vrut să afle mai multe despre activitatea și studiile Mădălinei și nu au ezitat să îi pună acesteia mai multe întrebări. Facultatea absolvită de Mădălina este una destul de grea, iar unii au vrut să afle cum s-a descurcat aceasta și cum a reușit să o ducă la captă. Mădălina nu a ezitat și a răspuns imediat, punctând că dacă ai ambiție și ajutorul potrivit poți să reușești orice.

„Nimic nu e ușor… într-adevăr a fost greu, dar nu am fost singură. Am fost toți ca o mică familie și ne-am susținut reciproc, am lucrat împreună”, a spus Mădălina.