Ovidiu Lipan Țăndărică povestește, cu mult umor, despre parcursul muzical, care i-a adus numeroase satisfacții, inclusiv în plan financiar. Fostul baterist al trupei Phoenix recunoaște că nu și-a gestionat corect resursele însă nu regretă nicio clipă modul intens în care a trăit fiecare clipă, mai ales că, la o vârstă fragedă, câștiga mai mulți bani decât un adult bine plătit la acea vreme.

Ovidiu Lipan dezvăluie câți bani a câștigat de-a lungul carierei sale în lumea artei. Fostul component al trupei “Phoenix” uimește cu sumele pe care le obținea prin aptitudinile artistice, încă de la vârsta de 13 ani. Recunoscut pentru talentul său, dar și pentru faptul că și-a centrat toată atenția către muzică, bateristul a rămas repetent încă din clasa întâi, dar acest lucru nu l-a oprit ca, înainte de a împlini 14 ani, să aibă venituri de patru ori mai mari decât media clasei muncitoare de la vremea respectivă.

„La 13 ani, câștigam 4.600 de lei în mână”

Cântărețul se declară un împătimit al trăirilor intense și nu regretă banii cheltuiți pentru distracție.

“Am început foarte devreme cu nebunia asta, că pe la 13 ani cântam la Vatra Dornei într-un restaurant, era tot timpul plin și aveam 50 la sută reducere la mâncare și băutură, 13 ani aveam, atenție! Și pentru că noi făceam vânzare și era plin tot timpul, aveam și beneficii și totul era bine. La 13 ani, câștigam 4.600 de lei în mână.

Și am rămas acolo dator, făceam bonuri, deci 50 la sută reducere, în două luni am mâncat dublu și am cheltuit, că făceam mese, 250 de mici, 30 de fripturi, ăia se speriau! Dacă mă întrebi și cu Phoenix dup-aia, când câștigam bani buni, că noi cântam pe stadioane, 5.000 de lei pe concert, veneam cu câte 35-40.000 acasă după un turneu. Banii s-au dus cum au venit!”, a povestit Ovidiu Lipan în podcastul lui Mihai Bobonete.

