Ce suplă era în tinerețe, dar acum Nicoleta Luciu nu se mai oprește din îngrășat! Cum a ajuns să arate

Nicoleta Luciu a pierdut controlul kilogramelor! Fostul ”iepuraş” Playboy a luat proporţii şi s-a transformat în copia fidelă a mamei sale.

În vârstă de 38 de ani, Nicoleta Luciu a dat lumina reflectoarelor pe viaţa de familie şi silueta perfectă pe formele rubensiene.

Fostul fotomodel a pierdut lupta cu kilogramele, iar fotografiile sunt grăitoare în acest sens.

De altfel, inclusiv Nicoleta Luciu a mărturisit, recent, că a s-a îngrăşat şi că viaţa de casnică şi-a pus amprenta pe felul în care arată.

Vedeta a spus că a încercat să-şi ascundă oboseala sub machiaj, recunoscând însă că surplusul de greutate se vede chiar şi la faţă.

”Acum m-am machiat puţin ca să nu par atât de obosită precum mă simt, pentru că la ora asta dorm. Am fălcuţe, am guşă. Ne ocupăm de casă, de copii. Am înscris băieţii, i-am înscris pe toţi trei la hochei, fac hochei de performanţă”, a declarat Nicoleta Luciu.

Nicoleta Luciu a renunţat la lumina reflectoarelor pentru o viaţă de casnică la Miercurea-Ciuc, alături de soţ şi cei patru copii. Odată cu strălucirea de pe TV a dat uitării şi dietele drastice cu care se menţinea în formă, iar kilogramele s-au adunat liniştite pe trupul ei.