Ce tarif are Vlăduţa Lupău? De necrezut câţi bani ia ca să cânte la o nuntă, de când este însărcinată

Vlăduța Lupău a devenit din ce în ce mai cunoscută la noi în țară, dar și în afară. Vei rămâne surprins atunci când vei afla câți bani cere pentru o oră de cântat la un eveniment. Suma nu este deloc una mică.

Artista de muzică populară, Vlăduța Lupău, a devenit foarte cunoscută după ce a scos hituri pe bandă rulantă. Nu este de mirare că vedeta este foarte solicitată la nunți și botezuri, însă trebuie să știți că tariful cerut nu este deloc unul mic.

CITEȘTE ȘI: GESTUL PE CARE L-A FĂCUT VLĂDUȚA LUPĂU ÎN SARCINĂ, CRITICAT DE FANI: ”CICĂ ÎI SCURTEZ VIAȚA BEBELUȘULUI”

Ce tarif piperat are Vlăduța Lupău pentru doar câteva ore de cântat

Artista și-a mărit tariful, odată ce a crescut și popularitatea sa. Celebritatea se plătește scump, iar cei care își doresc să o aibă pe Vlăduța Lupău la ei la nuntă sau la ziua de naștere, trebuie să fie pregătiți cu o sumă de 5.000 de euro. Clienții vor plăti acești bani doar pentru câteva ore.

Cei care vor să o închirieze pe Vlăduța toată noaptea și să țină un program întreg, vor fi nevoiți să scoată din buzunar o sumă dublă, mai exact, 10.000 de euro.

Vlăduța Lupău este un artist complet, care a început să cânte de la vârsta de 4 ani, Artista a povestit exact cum s-a apucat de cântat muzică populară și îi este și acum foarte recunoscătoare celei care s-a ocupat de ea și care a avut grijă să ajungă o artistă completă: profesoarei sale.

„Împrejurările care m-au făcut să aleg acest fain drum au fost date de soartă. De ce zic asta?! Pentru că părinții mei lucrau de zori şi de asta m-au dat la Clubul Copiilor din orașul meu natal, Şimleu Silvaniei. Ca să petrec timpul cu copii făcând diferite activități.

Acolo, spre marele meu noroc , am bătut la o uşă unde scria `Folclor`. Păşind acel prag, am întâlnit omul care stă la baza a tot ceea ce înseamnă azi `Vlăduța Lupău`. Am întâlnit-o pe doamna profesor Cornelia Neaga, căreia îi mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce azi însemn ca artist”, declara artista, în urmă cu ceva timp.

VEZI ȘI: VLĂDUȚA LUPĂU SE CONFRUNTĂ CU PROBLEME DE SĂNĂTATE. CÂNTĂREAȚA A AJUNS PE PERFUZII