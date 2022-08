Maria Cârneci este un nume ultracunoscut în industria folclorului și nu numai. Carisma și talentul său au situat-o pe cântăreață în topul artiștilor preferați din România. Are o carieră ce ține de peste patru decenii însă acest lucru nu a schimbat-o în vreun fel pe interpreta de muzică populară. Modestia de care dă dovadă o face unică pe marea artistă. E bine de știut, pentru cei care își doresc ca Maria Cârneci să le cânte la nuntă, că trebuie să scoată din buzunar o sumă neașteptat de mică, în comparație cu tarifele colegilor de breaslă ai cântăreței.

Prețul cerut de Maria Cârneci s-ar situa între 1.200 și 2.000 de euro, în funcție de durata și de tipul evenimentului la care asigură atmosfera. În numeroase interviuri, Maria Cârneci a susținut că banii nu o fac nici pe departe fericită, iar viața de lux nu este chiar pe gustul său.

Pentru educația sa, Maria Cârneci le acordă toate meritele părinților, care au avut grijă să scoată, din simpli copii de la țară, niște adulți de succes.

„Aşa cum a fost, copilăria mea a fost perfectă”

„Să ştiţi că nu am avut o copilărie luxoasă. Am trăit modest, dar foarte curat. Nu am copilărit cu păpuşi Barbie, maşinuţe sau biciclete, dar jucăriile pe care le aveam ni le confecţionam singuri, din cârpe.

Pentru mine valorează infinit mai mult decât cele de astăzi. Dar, aşa cum a fost, copilăria mea a fost perfectă.

Educaţia o ai din familie şi graţie acesteia mă consider un om normal, pe care succesul nu l-a schimbat!”, a povestit Maria Cârneci pentru taifasuri.ro.