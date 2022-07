Ce „țeapă” a luat un șofer după ce a alimentat de 412 lei într-o benzinărie din Cluj: „Ați plătit cu card de euro, de asta!”

Păcăleală la o benzinărie din Cluj. Ce a pățit un șofer după ce a alimentat cu motorină de 412 lei? A ajuns să plătească și a avut parte de o surpriză neplăcută!

Prețul carburantului s-a plafonat cu 50 de bani /litru, însă reducerea pare să nu se aplice la toți comercianții. Motive și pretexte se găsesc la orice pas, iar de asta s-a convins un șofer din Cluj.

Ce „țeapă” a luat un șofer după ce a alimentat într-o benzinărie din Cluj

Acesta a alimentat la benzinăria OMV din Luna de sus (E60), drumul de la Cluj la Oradea, iar când a ajuns să achite, acesta și-a dat seama că nu i s-a aplicat reducerea de 50 de bani. Explicația vânzătorului este uimitoare:

„Bună ziua. Voiam numai să vă informez că benzinăria OMV din Luna de Sus ( E60) drumul de la Cluj la Oradea nu dă reducerea de 50 de bani la motorină aşa cum cere legea.

Am alimentat astazi (3 iulie 2022 – n.red), ataşez bonul ca dovadă, şi deşi erau afişe că reducerea se face la casă, după ce am achitat am observat că bineînţeles reducerea nu a fost acordată. M-am intors sa le spun şi răspunsul a fost “aţi plătit cu card de euro de asta.

Le-am explicat că indiferent de modul de plată, pe bon ar fi trebuit să apară reducerea şi suma totală ar fi trebuit să fie mai mică (matematica elementară: când scazi ceva îţi rămâne mai puţin).

A venit o altă persoană şi apoi cineva din spate de la birouri care mi-a spus că procedura de stornare este una complicată şi că preferă să îmi dea bani cash fără nicio dovadă că mi-au dat diferenţa.

Acum mă întreb câte persoane verifică dacă li se face reducerea? Şi de ce nu se face stornarea legal prin înapoierea diferenţei pe card asumându-şi greşeala făcută?”, a fost mesajul păgubitului, potrivit zcj.ro

În urmă cu două săptămâni Guvernul României a decis să compenseze prețul carburantului cu 50 de bani pe litru, timp de trei luni:

„Am luat decizia să aplicăm această măsură care a fost adoptată și de alte țări. Este o măsură care aplică atât responsabilitatea guvernului, cât și responsabilitatea companiilor din industria petrolieră.

Jumătate din această reducere va fi decontată de către stat printr-un mecanism care va fi implementat între distribuitori și ministerele de resort”, a spus premierul Nicolae Ciucă.

Sursa foto: Ziua de Cluj