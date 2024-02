Ce ținute au purtat vedetele la Premiile Grammy! BINE / PROST ÎMBRĂCATE! Specialistul CANCAN.RO a pus verdictul!

Gala premiilor Grammy 2024, unde sute de artiști au intrat în competiția care adună toate tipurile de melodii și de genuri muzicale ajunse în topuri, și-a derulat, pe 4 februarie, la Los Angeles, al 66-lea episod. Vedetele au pășit cu stil pe covorul roșu, unde și-au pus în valoare cele mai elegante ținute.

Specialistul CANCAN.RO a făcut o radiografie a ținutelor pe care celebritățile le-au purtat la importantul eveniment. Unele dintre ele nu au ieșit chiar așa de bine…

Așa, da!

Dua Lipa

Sfârșitul anului 2023 a marcat începutul schimbării stilului lui Dua Lipa, incluzând chiar și o schimbare a culorii părului. Aceasta transformare a continuat și la Premile Grammy 2024. Dacă în mod normal Dua ar fi optat pentru o rochie personalizata sau din arhiva Versace, pentru aceast ocazie cântăreață britanică a purtat o rochie personalizat de la Courrèges.

Courrèges este un brand cunoscut pentru modernismul si futurismul său, dar asta nu înseamnă că nu pot crea o rochie de seara eleganta si sofisticata. Aceasta rochie este în concordanță cu stilul contemporan al brandului, datorită decupajelor de la șolduri și decolteului adânc, în timp ce silueta lejerã, care atinge podeaua, emană un rafinament clasic. Verdict Da!

Olivia Rodrigo în vintage Versace

Am un déjà vu? Și voi? Da, cântăreața adoră o siluetă statuară, lucru evident dacă analizăm ultimele trei apariții majore pe covorul roșu. Putem spune, cu siguranță, că interpreta piesei „Guts” are un stil preferat și nu se abate de la el. La Gala Guvernatorilor din 2024, premiera din Los Angeles a filmului „Jocurile foamei: Balada șerpilor și a păsărilor” și la Premille MTV Video Music din 2023, Olivia a optat pentru aceeași siluetă statuară. Pentru această ocazie, Olivia a ales un look romantic. A purtat o rochie albă de la Versace, din colecția primăvară 1995, decorată cu palete irizante în formă de flori, accentuată cu detalii roșii de mărgele care îi subliniau buzele roșii strălucitoare. Onduleuri lejere și bijuterille Bulgari au completat înfățișarea ei. Verdict Da!

Victoria Monét

Câștigătoarea premiului pentru cel mai bun artist nou a adoptat trendul metalic al serii. A optat pentru o rochie corset personalizată, de culoare bronz, realizată de Atelier Versace. Bijuterille Serpenti încrustate în diamante de la Bulgari au completat înfățișarea. Ne place!

Tyla în Versace la Premiile Grammy

Inelul în buric al lui Tyla și decupajul asimetric din voal se aliniază cu fascinația culturală actuală a anilor 2000. Ținuta evocă acel faimos look al lui J.Lo pe care îl cunoaștem și îl iubim cu toții. Verdict Da!

Miley Cyrus

Miley Cyrus e mereu imprevizibilă, știm deja asta! Cântăreața a pășit pe covorul roșu purtând o rochie creată special pentru ea de către John Galliano pentru Maison Margiela. Am impresia că multe aspecte ale acestei apariții ar putea să nu fie pe placul multora. Nu poți contesta calitatea muncii, deoarece se poate vedea clar, de aproape, că rochia este realizată din mii de ace de siguranță aurii, inspirate de fascinantele zeițe ale cinematografiel. Părul ei pare să fie o omagiere adusă stilului inconfundabil al lui Dolly Parton, nașa artistei. Pantofii Christian Louboutin pentru Maison Margiela au completat look-ul. Ne place!

Coi Leray

Coi Leray pare că a venit direct de la Moulin Rouge. Ținuta ei oferă o abordare nouă trendului fară pantaloni, cu o haină pufoasă de culoare verde neon și cu ceasul și cerceii de la Jacob & Co. Ne place!

Joni Mitchell

Un look folk, corect. Verdict Da!

Așa, nu!

Doja Cat nu a impresionat pe covorul roșu la premiile Grammy

Putea fi, dar nu e! Apreciez originalitatea, dar acest look este extrem, extrem de ciudat. Verdict clar NU!

Taylor Swift

Scurt NU! Dovada cum un styling poate strica o rochie frumoasă. Dar nu ne miră, când a avut Taylor o apariție bună? Parcă o face intenționat. Are toate resursele și conexiunile din lume și ea alege acest styling?! Totul este greșit, de la păr, mănuși, bijuterii, pantofi. Poate data viitoare!

Lana del Rey

Este în doliu după ținuta bună pe care o poartă în seara cea mai importantă din muzică? Merita mai mult decât această rochie neadevată, semi-transparentă, neagră. Lungimea este total greșită, iar accesorile fac ca estetica vintage să pară prea previzibila. Verdict Nu!

Susan Carol

De unde să începem? O alegere total neinspirată. Modelul rochiei, lungimea, detaliile. NU! NU! NU!

Nicole Zuraitis

Ținuta pare învechită și nu se încadrează în contextul modei actuale. Verdict NU!

Alisson Russel

Prea mult auriu! Excesul de auriu reduce eleganta si rafinamentul rochiei. Verdict NU.

Samara Joy în Carlton Jones

Rochiei îi lipseste suținerea unui corset, sau dacă are, nu este de ajuns. Alegerea pantofilor este și ea nefericită. Verdictul este clar: NU! Nu este o alegere reușită!

Gaby Moreno în Lia Cohen

O rochie demodată care nu se spune nimic. Verdict Nu!

Jessie Montgomery

Nu! O rochie banală. Nu sunt multe de spus! Verdict Nu!

Molly Tutle

Vai! Vai! Capa, rochia, dresurile, un exemplu perfect de AȘA NU!

Meshell Ndegeocello

Meshell Ndegeocello, într-o ținută de mers la magazin. Nu! Zero interes pentru eveniment!

Doar OK

Pe lângă vedetele care au impresionat pe covorul roșu, dar și cele care au gafat, au mai existat celebrități cu ținute Ok. Sau cum ar spune criticul de modă CANCAN.RO nici nu au călcat pe bec, nici nu i-au lăsat muți de uimire pe cei din jur.

Kylie Minogue în Dolce Gabana

Kylie Minogue este regina disco-ului. A captat atenția pe covorul roșu cu o apariție incendiară. A fost îmbrăcată într-o rochie roșie semnată Dolce & Gabbana. Rochia arăta mai bine în schiță decât în realitate, dar Kylie pare fericită cu alegerea ei, este toată un zâmbet. Până la urmă asta e cel mai important. Nu e nici bine, nici rău, e ok. Poate data vitoare schimbă brandul!

Karol G

Felicitări pentru performanță! Karol G face istorie. Este prima femeie care câstiga premiul pentru cel mai bun album de muzicã urbanã pentru hit-ul său „Manana Sera Bonito”. Legat de rochie, se putea mai bine, puțină îndrăzneală nu strică! Verdict: ok!

Billie Eilish

Billie Eilish împarte un stilist cu Margot Robbie. A sosit pe covorul rosu purtând o jachetă varsity în stil Barbie de la Chrome Hearts. Stilul ei! Verdict Ok.

Laufey în Chanel

Meh! Laufey arată drăguț în Chanel, atât. Nu sunt multe zis, nu ai ce. Verdict incert.

Lainey Wilson în Balmain

Lainey Wilson a fost puțin country și puțin Balmain Spring 2024 în acest costum cu pantaloni evazați. E doar impresia mea sau pantalonii evazați devin tot mai

largi? Verdict Ok.

Kacey Musgraves în Schiaparelli

O rochie frumoasă, îi stă bine. Lipsa accesorilor adaugă un aer de eleganță și simplitate care completează perfect rochia. Verdict Ok.

Natalia Lafourucade în Chanel

Natalia strălucește într-un costum Chanel, o alegere care emană eleganță și rafinament. Era mai potrivit pentru un eveniment de zi, dar e Ok!

Brandi Cartile

Un look interesant în stilul caracteristic al vedetel. Verdict Ok.