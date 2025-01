Ce umilințe a trăit Alina Sorescu alături de Alexandru Ciucu! Ce îi făcea: „Șantaj emoțional, dispreț față de...”

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au finalizat divorțul, punând capăt unui mariaj de 12 ani marcat de conflicte și neînțelegeri. Decizia vine după un proces lung și complicat, început acum trei ani, în care cei doi au disputat atât custodia fiicelor lor, cât și alte aspecte legate de separare.

Separarea oficială vine după o relație tensionată, în care Alina Sorescu s-a ocupat în mare parte singură de creșterea și educația copiilor, fiind ajutată de părinții ei. În tot acest timp, Alexandru Ciucu s-a dedicat unor activități care au implicat frecvente călătorii, ceea ce a accentuat distanțarea dintre cei doi.

Alina Sorescu a trecut printr-un mariaj dificil, marcat de umilințe, șantaj emoțional și lipsă de respect față de cariera sa din partea fostului soț, Alexandru Ciucu. De-a lungul celor 12 ani de căsnicie, artista a fost nevoită să gestioneze singură creșterea și educația fiicelor lor, Raisa și Carolina, fiind sprijinită doar de părinții ei. În timp ce ea se dedica familiei, fostul partener prefera călătoriile frecvente și activitățile personale, lipsind constant din viața de zi cu zi a copiilor.

„Dupa 3 ani cu mai multe actiuni in instante si termene foarte lungi, procesul de divort s-a incheiat. Acum pot vorbi deschis despre acest subiect.

In cei 12 ani de casatorie, am trait in umilinta, santaj emotional, dispret fata de cariera mea, frica si amenintari, chiar si in prezenta fetitelor. Am initiat procesul de divort, din nevoia ca eu si fetele sa traim in liniste, neavand alta varianta decat instanta judecatoreasca.

Neintelegerile dintre mine si fostul meu sot erau de mai mult timp, iar el imi spunea frecvent ca nu este facut pentru familie, ca vrea sa fie controversat si ca se simte bine cand umbla liber prin lume. Practic, a speculat notorietatea mea pentru a deveni cunoscut. In anii de casatorie, gasea mereu tot felul de motive de plecare cu prietenii: golf, kite, ski, diferite cursuri fara vreo finalitate (actorie, parfumerie, confectionat bijuterii, permis de barca si multe altele) si orice alt pretext de plecare din tara. Asa cum am mai spus-o si este cunoscut, de cand s-au nascut, de cresterea si educatia fetitelor m-am ocupat eu, ajutata de parintii mei. Fiind persoana publica, ani la rand aspecte legate de comportamentul fostului meu sot erau semnalate pana si de presa, dar atata timp cat inca formam o familie, am dat mereu raspunsuri diplomate si nu am vrut sa fac publice aspecte din viata mea privata. O fac acum, fiindca ma deranjeaza neadevarurile spuse de el si victimizarea lui, cu scopul de a-si schimba imaginea.

M-a amenintat cu divortul ani la rand, spunea des ca posteaza pe Facebook ca nu mai suntem un cuplu si fiindca nu ma putea da afara din casa cu 2 copii, a hotarat sa plece la Paris, unde locuia de jumatate de an. A plecat din tara cu scopul de a ma determina pe mine sa plec din casa si apoi sa pozeze in victima, ca sa arate ca nu el a introdus divortul.

Alta solutie nu am avut decat sa plec cu fetele si sa initiez imediat actiunea de divort. Inca de la prima intalnire amiabila dintre noi si avocati, a cerut domiciliul fetitelor la el si a refuzat propunerile mele de solutionare amiabila, care ar fi facut ca fetitele noastre sa treaca prin separarea parintilor mai rapid si cu traume minore.

Eu am solicitat custodie comuna, program de vizita pentru tata in week-end-uri si vacante, asa cum se obisnuieste in astfel de cazuri de divort si pensia de intretinere de 1/3 din venituri, in conformitate cu drepturile prevazute de lege.

Mai tarziu, in timpul procesului, a renuntat la cererea de a obtine domiciliul fetelor la el si a solicitat ca fetitele sa locuiasca 1 saptamana la mama, 1 saptamana la tata, care insemna de fapt ca domiciliul sa fie la unul dintre parinti doar pe hartie in teorie. In acelasi timp, tatal dorea sa suporte cheltuieli doar pentru perioada petrecuta de fete cu el, iar mai tarziu, in vederea stabilirii pensiei de intretinere, si-a declarat venituri de 807 lei, cu toate ca detine firme si are angajati.

Prima instanta de la Buftea i-a acceptat acest program de 1 saptamana cu 1 saptamana, motivand halucinant ca eu muncesc, iar tatal are timp liber si poate sta cu fetitele. Aratand starea fetitelor din timpul programului stabilit de instanta de fond, Curtea de Apel Bucuresti a suspendat decizia si am revenit la un program stabilit anterior printr-o ordonanta presedintiala cu 2 week-end-uri pe luna si 2 zile in timpul saptamanii si vacante impartite, cum se acorda in general, pana la definitivarea procesului de divort.”, a scris Alina Sorescu pe pagina de Facebook.