Ce venituri are, de fapt, Adriana Iliescu. Din ce o crește pe fiica sa, Eliza

În cadrul unui interviu acordat recent, Adriana Iliescu a dezvăluit cum se descurcă în prezent. Cea mai în vârstă mamă din România susținea, în trecut, că se descurcă destul de greu din punct de vedere financiar. Femeia de 84 de ani are, ca surse de venit, pensia și indemnizația de la Uniunea Scriitorilor.

Adriana Iliescu a adus-o pe lume pe Eliza Iliescu la Maternitatea Giulești din București, în 2005. Femeia și-a dorit enorm de mult să devină mamă, optând pentru un prim tratament hormonal încă din anul 1995. Micuța a venit pe lume prematur și nu este copilul biologic al Adrianei Iliescu, aceasta fiind doar mamă purtătoare. Donatorii au decis să rămână anonimi.

În urmă cu 18 ani, a născut-o pe Eliza și de atunci o crește singură. Odată cu trecerea anilor, fosta profesoară universitară a ieșit la pensie, iar copila sa a ajuns studentă la două facultăți. Astfel, femeia trebuie să asigure, singură, educația fiicei și toate cele necesare.

Ce venituri are Adriana Iliescu

Potrivit spuselor sale, Adriana Iliescu are o pensie de 5.000 de lei, pentru munca depusă ca profesor universitar. Mai mult de atât, beneficiază și de aproximativ 2.000 de lei de la Uniunea Scriitorilor, sub formă de indemnizație. Astfel, cea mai vârstnică femeie din România are un venit lunar de aproximativ 7.000 de lei

„În casă avem căldură, avem apă caldă, ne este bine, nu ducem lipsă de nimic. Nu ne plângem de nimic. M-a ajutat bunul Dumnezeu, am fost profesor universitar și am o pensie de 5.000 de lei pe lună, nu am probleme cu banii. Păcatul meu ar fi să zic că o duc greu financiar”, a declarat Adriana Iliescu pentru playtech.ro.

