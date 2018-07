Cea mai asteptata colaborare! Irina Rimes si The Motans lanseaza „Cel mai bun DJ”

Irina Rimes, una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicala romaneasca, lanseaza astazi noul ei single – “Cel mai bun DJ”, alaturi de The Motans. Colaborarea dintre cei doi artisti de peste Prut este asteptata cu sufletul la gura de fanii lor care si-au exprimat in nenumarate randuri dorinta de a-i auzi cantand impreuna.

Desi sunt la prima colaborarea muzicala, Irina si Denis (The Motans) s-au intalnit de foarte multe ori in studio si au compus nenumarate single-uri pentru alti artisti. Ambii artisti au avut cu siguranta unele dintre cele mai rapide ascensiuni din industria muzicala romaneasca, fiind premiati atat pentru abilitatile de compozitori, cat si pentru voce.

Colaborarea cu The Motans a venit in mod organic si imbina perfect stilul muzical prin care cei doi artisti au cucerit topurile muzicale din Romania. „Eu si Denis ne stim de foarte mult timp si avem o chimie extraordinara cand vine vorba de compus si cantat. Ne intelegem perfect in studio si abia asteptam sa lansez aceasta colaborare!”

„In sfarsit… Prima noastră colaborare cu Irina. Este intotdeauna o plăcere deosebită să lucrez cu acest om care pe parcursul timpului mi-a devenit unul din cei mai buni prieteni din România. Sper din suflet ca piesa să dea încă puțină culoare acestei veri” a declarat Denis Roabes.

Fanii The Motans se bucura de noi surprize, după lansarea primului album, „My Gorgeous Drama Queens”. Dupa ce “Weekend” feat Delia a fost desemnata piesa anului, single-ulrile “Jackpot”, “Nota de plata” si “Pentru ca”, ambele alaturi de INNA, s-au clasat pe primul loc in topurile radio si TV mai multe saptamani la rand. Cele patru hituri plasate pe locul intai in clasamentul audientelor radio si TV cumuleaza peste 70 de milioane de vizualizari Youtube si pozitii de top in Shazam si iTunes.

https://www.youtube.com/watch?v=4zHOpRWCN0E&feature=youtu.be

Recent, Irina Rimes a intrat in familia PRO TV, devenind jurat la Vocea Romaniei, emisiune ce urmeaza sa fie difuzata din toamna. Anul trecut artista a lansat primul ei album solo, “Despre El” si a avut un turneu sold-out in toata Romania. Dupa succesul „Trilogie II”, in cadrul careia cele trei piese lansate au adunat peste 21 de milioane de vizualizari pe canalul sau de YouTube, Irina Rimes pregateste lansarea unui nou album. “Albumul urmator vine cu o schimbare muzicala si va marca o trecere intr-o noua etapa. Piesele le-am scris fie cu gandul la situatii simple, inspirate din rutina zilnica, fie cu gandul la situatii din viata mea sentimentala sau din cariera mea. Sper sa va incante, eu sunt mandra de noul meu album!”

Industria muzicala romaneasca a fost cucerita de piesele pe care Irina Rimes le-a compus asa ca, pe langa succesul pe care l-a inregistrat la public, artiste consacrate au apelat la talentul ei. Cantarete precum INNA, Raluka, Andra, Alina Eremia sau Antonia i-au trecut pragul studioului si au lansat piese scrise de catre artista de peste Prut.