Cea mai mare roşie produsă într-o seră din judeţul Olt va fi premiată cu suma de 500 de euro și o putină cu telemea de Sibiu. Concursul a început de câteva zile şi se va termina în octombrie. Competiția este organizată de Asociația Tinerilor Fermieri Olt. Premiile vor fi înmânate personal de către Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul celei de-a doua ediții a „Zilei Recoltei" de la Slatina. Până acum s-au înscris în concurs deja doi concurenţi, iar cea mai mare roşie cântăreşte peste 1,500 de grame.

Iulian Spânu este unul dintre producătorii de roşii din judeţul Olt care s-a înscris în acest concurs şi speră să câştige marele premiu.

„ – Câte kilograme credeţi că sunt pe vrejul respectiv?

– Cred că 7. Am avut roşie la un kilogram și șapte sute de grame. Văzând că am roşii mari m-am dus cu o roşie, m-am dus la domnul director Ciobanu, care a cântărit-o pe cântar şi când a văzut că are un kilogram și trei sute i-am spus că am avut roşii şi mai mari, de un kilogram șase sute, dar nu am ştiut de concurs”, spune concurentul.

Sunt aproximativ 4.000 de potențiali competitori

Vestea s-a răspândit repede printre vecinii acestuia, care vor să participe şi ei acum la concurs.

„Sunt mari, nu sunt foarte frumoase, dar sunt mari și sunt foarte gustoase. Şi atunci, dacă am identificat această nişă de piaţă vrem să conştientizăm pe micii producători. Până acum cea mai mare roşie are 1.600 de grame ”, spune Florin Ciobanu, preşedintele Asociația Tinerilor Fermieri Olt.

Aproximativ 4.000 de agricultori din judeţul Olt sunt beneficiari ai Programului de susţinere a tomatelor.