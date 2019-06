Este una dintre femeile de afaceri de succes, sexy… și mama unei fete de 18 ani. Și mai are o calitate, aceea de a fi cea mai bună prietenă a lui Brigitte Pastramă. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Vorbim despre Diana Bianca, o prezență relativ nouă în peisajul monden, căreia CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, i-a făcut o vizită la domiciliul de lux cu trei etaje, situat în crema fițelor, pe Șoseaua Nordului. Sexy-afacerista are o casă bună de dat în reviste, dar și un dressing care găzduiește o comoară de o sută de mii de euro. (Cel mai bine platit job din București)

Ea este Diana Bianca. O femeie de afaceri care și-a asigurat un trai mult peste cel decent cu ajutorul propriilor forțe. Are trei clinici private de chirurgie estetică, dar și saloane de înfrumusețare în București, Suceava și Bacău. În Capitală s-a mutat acum trei ani și s-a instalat în zona în care prețurile reședințelor ajung și la milioane de euro. Stăpânele casei sunt însă două cățelușe care au, fiecare, câte o cameră de odihnă. (Citește și: Diana Bianca arată ca un model! Cea mai sexy femeie de afaceri din București a atras toate privirile la un eveniment monden)

Nu mai consumă carne de 12 ani

De 12 ani a exclus definitiv carnea din meniul ei. Nu face mare lucru pentru siluetă, dar nici griji prea multe nu are în privința asta: “Mănânc pizza, paste, dulciuri, orice în afară de carne. Mănânc noaptea foarte mult, orice, oricât și nu mă îngraș“.

Ne-am băgat capul doar după ușa frigiderului… acolo unde cam bate vântul în privința mâncărurilor gătite: “E cam gol pentru că mănânc în oras, am sucuri, am apă. Eh, ce are toată lumea până la urmă“. (Citește și: Diana Bianca conduce o SUPER mașina! Vezi ce SUMĂ a trebuit sa plătească sexy afacerista pentru autovehicul!)

Dacă bucătăria nu ne-a primit cu miresme apetisante de prin cuptor, livingul nici atât. Mobilier modern minimalist, cristale, oglinzi și neapărat flori. “Să știi că eu mi le cumpăr. De ce să aștept să le primesc dacă le pot cumpăra și am siguranța că le-am primit și îmi plac. Canapelele le-am ales cu Brigitte, are la fel, la mare. Candelabrul cu cristale nu mai știu de unde l-am luat și cum, dar mi s-a părut că e potrivit cu ce e aici. Evident că mă uit la bani, eu îi fac, trebuie să am grijă și cum îi cheltuiesc.

Mie îmi place să-mi construiesc viața astfel încât să-mi producă bucurie. Și dacă mănânc, îmi place să arate bine masa, și când îmi cumpăr niște flori mă bucur, e important să ne bucurăm de fiecare bucățică. Nu neapărat în lucrurile mari, mașini scumpe, case scumpe. Ni le dorim… Dar să știi că le plătim foarte mult cu liniștea noastră. Eu sunt un om normal care a muncit niște ani mulți și muncește în continuare, care nu depinde de niciun barbat. Dar nu înseamnă că nu fac pasul spre ușă fără miile de euro“, ne-a declarat Diana Bianca.

“Și mie mi-a cerut bani Răzvan Ciobanu”

Cu fără prea mulți bani în buzunar, am îndrăznit să pășim către etajul unu al locuinței, acolo unde ascunde lejer 100.000 de euro. În dressingul care găzduiește doar o parte dintre lucrurile femeii de afaceri, întrucât deține și alte trei locații. “Sunt rochii de ocazie, am pus așa ca mostre, majoritatea de la prietenul meu care nu mai e, Răzvan Ciobanu. Și mie mi-a cerut bani, că eram apropiați, niciodată nu s-a întâmplat să nu mi-i dea înapoi. Nu neapărat banii fizic, îmi făcea o rochie. Dator nu a rămas niciodată“, ne-a mărturisit femeia de afaceri.



Raftul cu genți arată ca într-o expoziție cu exemplare rare din cele mai scumpe categorie: “Hermes, Chanel, câteva Gucci, Luis Vuitton, am și Mihai Albu chiar. Aceea cu plăcuțe e de la Mihai Albu. Am și încălțăminte de la Mihai Albu. Hermesurile sunt cele mai scumpe“.

Pretul genților la care visează toate femeile pleacă de pe la opt mii de euro și poate ajunge chiar și la 26 mii euro în cazul celor accesorizate cu aur. Tot din categoria accesoriilor, bijuteriile sunt alte piese în care Diana a investit suficient: “Avem și Chanel, Gucci, Dior, acum nu-i mai știu și eu pe toți, dar sunt de pe la firme. Nu e importantă până la urmă firma”.

“Nu fluiera după fetele care ies de la noi din clinică, una ar putea fi bunică-ta”

Alte câteva zeci de mii de euro le-a investit în ceasuri: “Să știi că sunt comode, sunt OK… Doar dacă îl pun la mână pornește. Dacă nu-l port, se oprește. Toate le-am luat în timp, nu de-odată“.

Zecile de perechi de pantofi ocupă, de asemenea, un spațiu generos. Diana Bianca pășește pe tocuri de la Jimmy Choo, Le Bouton, Versace, dar mai ales de la regele pantofilor din România, Mihai Albu. Parfumurile exclusiviste sunt alte elemente care-i gâdilă PH-ul femeii de afaceri. Că de gâdilat în patul din dormitor, o face cățelușa Erika. (Citește și: Cum au petrecut vedetele de Anul Nou. Diana Bianca, vacanță în costum de baie. Vezi cum arată sexy afacerista!)

Diana Bianca ne-a spus povestea ei de succes care i-au adus laolaltă grijile, dar și confortul în care locuiește: “În București am o clinică de estetică împreună cu un salon de înfrumusețare, ca cele care vin să aibă totul la îndemână. Pe genul: nu fluiera după fetele care ies de la noi din clinică, una ar putea fi bunică-ta.

Nu trebuie să-ți faci ceva să fii ca vecina, ca nu știu cine de la televizor. Dacă ție nu-ți place ceva din aspectul tău, repară. Pentru că tu trăiești cu tine și tu trebuie, în primul rând, să te placi pe tine înainte să te placă ceilalți. Mi-am făcut și eu una alta, evident. Dar cred că mi-am făcut cu măsură“.

