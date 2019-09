Se spune că dragostea durează trei ani. În cazul interpretei Claudia Ghițulescu, mariajul s-a rupt la doar doi ani de la nuntă. În viața soțului solistei ar fi apărut o tânără cu 20 ani mai mică, care pare să-l fi convins să divorțeze de Claudia. Și nu e singura lovitură pe care a primit-o frumoasa cântăreață. După lungi tratamente și terapii, artista reușise să rămână însărcinată, însă a pierdut sarcina chiar în timpul momentelor tensionate din căsnicie. După toate nenorocirile întâmplate, Claudia Ghițulescu a ales să-și regăsească liniștea într-o vacanță în Grecia și în pelerinaj, la Ierusalim. CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, a urmărit îndeaproape povestea sexy-cântăreței de muzică populară. (VEZI AICI: Cea mai periculoasă amantă din Capitală l-a ”făcut” pe fostul soț al Olguței Vasilescu)

În urmă cu doi ani, una dintre cele mai frumoase cântărețe de muzică populară, Claudia Ghițulescu, și-a unit destinul cu cel alături de care credea că își va petrece toată viața. Asta dacă soțul ei nu s-ar fi îndrăgostit de o angajată de-a lui, cu 20 de ani mai tânără, fiica unui fost coleg. Când a aflat, Claudia și-a dat soțul afară din casă, iar el s-a decis să bage divorț.

“Nu i-aș ierta niciodată dacă m-ar înşela…”

“Eu am apreciat la soţul meu că şi-a dorit familie cu adevărat. Dacă am apreciat ceva la soțul meu, a fost faptul că nu e gelos şi are mare încredere în mine. Are încredere totală în tine. Eu am încredere în el, dar mie nu prea îmi place când îl sună anumite fete. Nu i-aș ierta niciodată dacă m-ar înşela sau dacă ar da în mine, lucrurile astea două nu le-aș suporta”, spunea artista în urmă cu ceva vreme despre soțul ei.

“E o fată de 20 de ani, fată de polițist, nu te-ai aștepta la o copilă de 20 de ani să intre într-o căsnicie, să stea cu un bărbat căsătorit, să mă cunoască pe mine… am refuzat să cred, că eu îmi cunosc soțul, adică așa credeam, el nu accepta chestiile astea cu diferențele de vârstă. Eu am căutat-o pe această fată, am vrut să-i explic că nu e bine ce face, că soțul meu a trecut printr-o situație… M-a ignorat total, a refuzat să vorbească cu mine”, a mărturisit Claudia Ghițulescu.

“De atunci am simțit că s-a rupt între noi“

Soțul ei s-a decis să bage divorț într-un moment extrem de delicat. Claudia abia ce pierduse sarcina pe care și-a dorit-o încă de la începutul căsniciei. Pentru asta a urmat nenumărate tratamente. “Am luptat foarte mult să avem un copil, am rămas însărcinată și pe timpul sarcinii am simțit eu ceva, cum să vă zic, niște tensiuni. La trei luni am aflat că copilului meu încetase să-i mai bată inima… Am plâns, am simțit că mă împrăștii și de atunci am simțit că s-a rupt între noi”, a mai spus artista.

Claudia i-a fost fidelă soțului, deși nu ducea lipsă de admiratori. La începutul anului, aceasta s-ar fi trezit cu avansuri din partea unui coleg de scenă. Nicușor Iordan, cântărețul acuzat de fiica lui Aurelian Preda de abuz sexual, pornografie infantilă și șantaj.

“Dacă ea s-a supărat, eu îmi cer scuze, cum i-am spus și ei, te rog frumos să mă scuzi dacă consideri că a fost ceva deplasat. Noi ne cunoaștem de mulți ani, suntem într-o relație de prietenie. Eu așa am considerat până acum. Sunt într-o relație de amiciție cu soțul ei. Dar nici pe departe de prostioare. Că mi-am permis eu să glumesc și poate că m-a înțeles greșit, eu fiind cu un pahar în plus, îmi cer scuze. Dar nici pe departe cu gând de prostioare”, spunea Nicușor Iordan.

După loviturile primite, Claudia a ales să se încarce departe de problemele de acasă, într-o vacanță în Grecia, alături de mama ei.

