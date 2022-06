Cea mai tare rețetă de clătite a lui chef Florin Dumitrescu. Ingredientul secret: berea

Florin Dumitrescu a învățat din adolescență tainele gastronomiei, iar munca continuă și pasiunea pentru gătit l-au făcut unul dintre cei mai apreciați chefi din România.

Astfel, rețetele sale sunt printre cele mai căutate. CANCANvă prezintă rețeta specială de clătite a lui Florin Dumitrescu!

Ingrediente

•200 gr făină

•1 ou

•un praf de sare

•aprox. 350 ml lapte

•50 ml bere

•ulei

•200 gr nuci

•50 ml miere

•zahăr pudră

Mod de preparare

1. Pentru a savura cele mai delicioase și pufoase clătite, amestecați făina cu ouăle, zahărul, sarea și adăugați laptele treptat, până obțineți un amestec omogen.

2. La final, adăugați berea și câteva picături de ulei. Astfel, vor fi extrem de pufoase și deloc uscate.

3. Pentru umplutură, prajiți nucile în tigaie, fără ulei. Le lăsați la răcit, apoi amestecați cu mierea. Serviți clătitele îndoite, răsucite, suprapuse sau sub diferite forme… cum și cât vă permite imaginația.

Chef Florin Dumitrescu, despre prima experiență în bucătărie: “A fost traumatizant, nu mai voiam să mă întorc”

Ajutat de tatăl său, Florin Dumitrescu s-a angajat la un restaurant pe când avea doar 14 ani, unde a început cu munca de jos. Nu are deloc amintire plăcute despre prima lui interacțiune cu bucătăria unui local.

“Era o cameră de 3 pe 4 plină cu cartofi noi în saci. Treaba mea era să spăl fiecare cartof în parte cu buretele sub jet de apă. Ţin minte că m-am apucat la 11.00 ziua, iar la 10.00 noaptea terminasem abia doi saci. Când am ieşit de acolo eram disperat, am plecat plângând, aşa am ajuns acasă. A fost traumatizant, nu mai voiam să mă întorc”, a povestit chef Florin Dumitrescu.

Sfatul pe care l-a primit când avea doar 14 ani

Todată, Florin Dumitrescu și-a amintit primul sfat pe care l-a primit cu privire la munca într-un restaurant, deși a trecut o bună perioadă de atunci.

“În momentul în care înveţi meniul unui restaurant, schimbă restaurantul, nu ai de ce să mai stai acolo. După ce ajungi să fii foarte tare, adică să ştii să găteşti orice în mai multe feluri, atunci oricine îţi va da oricât ceri”, a fost sfatul pe care l-a primit chef Florin Dumitrescu.

Sursa foto: Facebook