Cea mai virală tiktokeriță din România s-a dezbrăcat de secrete: Louis Vuitton, mașini, călătorii și… Fabrică de bani!

Foarte mulți oameni o știu pe Iorga de pe TikTok. Alții au cunoscut-o mai bine în episoadele show-ului fenomen „Buzz House”, apartenent lui Selly. Însă pentru o aprofundare a informațiilor despre influencerița momentului, emisiunea CANCAN EXCLUSIV vă sare în ajutor. Volubilă, cu un simț al umorului extrem de pronunțat, creatoarea de conținut a răspuns tuturor întrebărilor fără menajamente.

Printre subiectele dezbătute, Iorga Ana Maria Valentina, pe numele real, a dezvăluit ce sume încasează în fiecare lună din activitatea de pe internet. Tot în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV , Iorga a vorbit despre drumul parcurs până la a fi atât de cunoscută. Și vă mai vindem un „pont”: vedeta din mediul online va fi prezentă în distribuția lungmetrajului „Buzz House The Movie”, din aprilie în cinematografe.

Iorga, cea mai virală influenceriță din România, a dezvăluit cât câștigă din activitatea pe social media: „Fac minim 10.000 € pe lună, vara!”

CANCAN.RO: Practic, cum se fac bani pe TikTok, din monetizare?

Iorga: Nu cred că există așa ceva în România, nu te plătește platforma în sine, te plătesc oameni să promovezi prin intermediul platformei, sunt contracte de plasare produse sau afiliere.

CANCAN.RO: Ai făcut peste 100.000 de euro din social media?

Iorga: Da, din TikTok, Instagram, festivaluri.

CANCAN.RO: Ce ai făcut cu banii?

Iorga: În prima secundă în care am dat de bani m-am entuziasmat, am spart mall-ul, machiaje, haine, genți. Oricum, costă cam 200-300 de lei pe zi să trăiești, doar să respiri, să fumezi o țigară, să bei un suc, acolo ești la 300 de lei. Când am început să dau de bani mai ca lumea, m-am aruncat în dragostea mea, Louis Vuitton, și nu m-am mai întors. După, mi-am luat mașini. Cu cât faci mai mulți bani, cu atât e nevoia să cheltui mai mult. M-am bucurat de ei, am vizitat câteva țări, nu mă abțin de la nimic. Am făcut banii ăia ca să mă bucur de ei. Mi se pare că mi-aș pierde bucăți din suflet să mă gândesc la un tricou, dă-i în p### mea de bani, decât să rămân cu gândul la un tricou. Nu mă abțin de la nimic, de ce-i fac, dacă nu ca să mă bucur de ei?!

CANCAN.RO: Veniturile fluctuează, dar ți-ai făcut o medie lunară?

Iorga: Am o singură plată care știu că vine într-o zi anume, în rest nu contează. În teorie n-am nimic asigurat, dar eu știu care sunt sumele, în fiecare lună am minim X.

CANCAN.RO: Cât e minim X?

Iorga: Fac minim 10.000 € pe lună, vara, de fapt. În afara verii, 5-6.000 €, dar vara e altă lucrare. E foarte bine, dar partea proastă e că eu nu rămân cu ei până la sfârșitul lunii. Îi mănânc, îi beau, mă distrez, mă simt bine, dar nu regret, că măcar mă plimb de ei.

