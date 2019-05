Ceartă cu sora ei! Decizia luată de Ela Crăciun: ”Am tăiat patul cu foarfeca!”

Ela Crăciun, prezentatoarea emisiunii „Numai de bine”, a lansat cartea „9 luni fără griji”, adresată viitoarelor mămici. Ela Crăciun a venit la marele eveniment alături de sora ei mai mică, despre care vedeta avea să facă niște dezvăluiri.

„Noi nu ne-am înțeles până la 18 ani. Mă plângeam ei acum câteva zile, îi spuneam că Alex și cu Alessia (doi dintre copiii Elei – n.r.) se ceartă tot timpul și se bat. Iar ea mi-a zis: „Auzi, tu ai uitat că noi ne-am bătut până la 18 ani?”. Eu nu suportam că mi-o punea mama în cârcă, trebuia să am grijă de ea, iar ea mă pâra dacă făceam vreo prostie”, a povestit Ela Crăciun, pentru Libertatea.ro.

Ela avea să ia și o decizie care acum stârnește râsul, după o nouă ceartă cu sora ei. „Am măsurat cu rigla, am trasat cu carioca și după aceea am tăiat patul cu foarfeca”, a dezvăluit Ela.

„După ce eu am plecat, m-am mutat de acasă, ea a venit cu mine într-o altă casă a părinților mei, care era nelocuită. Ne-am dorit independență. Era în liceu, iar eu, la facultate. De atunci, am fost nedespărțite, până acum vreo 3 ani, când a plecat ea de acasă, iar eu am suferit enorm. Și acum mai am momente în care îi zic: dacă vrei vreodată să te întorci acasă, eu te primesc! Abia te aștept! Stăteam pe balcon amândouă, beam cafeaua împreună. A zis că sunt prea mulți copii pentru ea și s-a mutat cu soțul ei”, a adăugat Ela Crăciun.