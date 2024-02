Cei 5,70 de dolari pe oră pe care îi încasa l-au făcut pe un barman să ajungă milionar. Acum deține 30 de companii, iar averea sa este uriașă

Povestea barmanului care a ajuns multimilionar a făcut înconjurul lumii. A fost plătit pentru un job cu doar 5,70 de dolari pe oră, însă a dat lovitura cu o afacere care i-a adus succesul financiar.

După ce a muncit timp de 8 ani ca barman în UK, unde era plătit cu 5,70 de dolari pe oră, James Dooley (40 de ani) a avut curajul de a spera la mai mult. S-a folosit de banii strânși în acești ani, adică 12.660 de dolari și a pus bazele unei noi afaceri.

Cum a ajuns un barman din UK să devină multimilionar

Privind în urmă, bărbatul își aduce aminte că tatăl lui a murit când el avea doar 16 ani, însă știe că toată viața și-a dedicat-o familiei sale. După moartea părintelui, James a rămas stâlpul familiei și a fost nevoit să se angajeze într-un call center pentru a plăti facturile în casă. De altfel, acesta a mărturisit că tatăl lui a fost un exemplu pentru el. Cât timp a trăit, bărbatul s-a aflat la conducerea unei companii siderurgice din Sheffield. James a plecat la drum cu gândul de a face bani, chiar dacă asta ar fi însemnat să aibă 3 slujbe sau să curețe toalete.

„Tatăl meu a murit când aveam doar 16 ani și ne-a dat peste cap întreaga viață. Frații mei mai mari, David și Mark, s-au mutat și au fost câțiva ani grei, în care mama făcea totul pentru a ne ține pe toți împreună într-o perioadă foarte grea. La acea vreme, m-am îndatorat, dar ea a fost eroul meu absolut și mi-a plătit toate datoriile. A trebuit să-și ipotecheze casa. Am început să lucrez într-un call center pentru a plăti facturile, ceea ce a fost o perioadă foarte grea pentru mine. Am urât absolut fiecare minut din acest job”, a povestit James.

Vrând să obțină libertate financiară și să se bucure de cât mai mult timp pentru familia lui, James Dooley a economisit fiecare cent pe care l-a câștigat din meseria de barman. Și-a dorit propria afacere, iar în cele din urmă a reușit să strângă suficienți bani cât să renunțe la job și să înființeze prima companie SEO, Promo SEO. În prezent, valoarea companiei este estimată la peste 25 de milioane de dolari.

”Creșterea nu a fost niciodată liniară. În primii 6 ani, am eșuat de atâtea ori. Când am făcut primul meu milion, primul lucru pe care l-am gândit a fost : ”Tatăl meu ar fi mândru de mine”. M-am simțit uimitor. A fost foarte greu, în special la început, dar după multe ore petrecute jucându-mă cu algoritmii Google pentru a face ca site-urile să se claseze mai sus în căutări, am reușit.”, a mai spus James Dooley, pentru Thesun.

James a reușit să facă al doilea milion de dolari la doar patru ani după ce l-a făcut pe primul. De atunci, banii au început să vină tot mai ușor și repede. În prezent, bărbatul este SEO la 30 de companii, inclusiv firma de publicitate Promo Media, compania de marketing Uniplay Ltd. și Dooley Investments. Se poate spune că după mulți ani munciți din greu, James trăiește acum o viață confortabilă alături de soția sa Kerri, în vârstă de 37 de ani, și de cei doi copii ai lor, Anastasia, de trei ani, și Tommy, de un an.

