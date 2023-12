Ianis Hagi și-a deschis afacere cu Maria, fiica lui Gică Popescu! Au câștigat deja 1 milion de lei

Maria (21 de ani) și Ianis (25 de ani), copiii marilor internaționali români de fotbal Gică Popescu și Gică Hagi, au dat lovitura în afaceri! Și-au deschis o firmă împreună și le merge foarte bine! Cei doi tineri au câștigat deja peste 1 milion de lei!

Maria, fiica lui Gică Popescu, și Ianis, fiul lui Gică Hagi, și-au deschis firmă de comerț împreună. Fotbalistul, care evoluează în prezent la echipa spaniolă Alaves, are deja experiență în afaceri! El mai deține o companie de publicitate, Future Of The Game Company SRL, administrată de mama sa, Marilena Hagi, conform termene.ro.

Citește și: SUMA E URIAȘĂ! CÂȚI LEI COSTĂ O NOAPTE DE CAZARE, DE REVELION, ÎN HOTELUL LUI GICĂ HAGI DIN MAMAIA

Ianis Hagi și Maria Popescu și-au deschis afacere împreună

Copiii marilor internaționali români de fotbal Gică Hagi și Gică Popescu și-au deschis împreună firmă de comerț online. Firma are ca obiect principal de activitate „comerț amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet”.

Cei doi tineri verișori pare că au dat deja lovitura și au avut noroc! Afacerea merge foarte bine. Compania Mariei Popescu și a lui Ianis Hagi a avut, anul trecut, un profit net de 1,13 milioane lei, la venituri totale de 1,61 milioane lei, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

Maria, fiica lui Gica Popescu, este administratorul firmei. Tânăra are cunoștințe vaste în domeniu pentru că a terminat cursurile unei școli private de business din Barcelona. Acum, tânăra culege roadele muncii ei, însă nu i-a fost deloc ușor atunci când s-a văzut singură, într-o țară străină, cu un buget fix.

„Mie mi-a fost foarte greu la început, când m-am văzut singură într-o altă ţară. Prima dată, când m-a lăsat mama, m-am rugat de ea să nu mă lase acolo, că a venit cu mine. Am plâns. Primele două luni, stăteam cu mama pe Facetime în fiecare seară. Faptul că ai un buget pe lună… Îmi sunam fratele când rămâneam fără bani, nu sunam acasă, pe el îl sunam. Trebuie să muncim pentru tot ce avem în viaţă. Ştiam că mă voi întoarce acasă. Mie aici îmi place”, a declarat Maria Popescu, potrivit as.ro.

Gică Popescu, lecție de viață pentru copiii lui

Gică Popescu a recunoscut că a stabilit un buget fix pentru fiica lui, de 1000 de euro, atunci când tânăra a plecat să studieze în facultate. Fostul fotbalist a vrut să le dea o lecție de viață importantă copiilor săi, așa că i-a învățat, încă de mici, faptul că banii nu se câștigă ușor. Iar acum este un tată mândru!

„Uite, fata mea a terminat anul acesta Esade, una dintre cele mai bune facultăți de business din lume, și sunt mândru de asta. Pentru că eu când am ales să nu mă fac antrenor, am ales tocmai pentru a le da copiilor mei continuitate la școală. În Barcelona, cu 1.000 de euro pe lună e greu. A trăit cu 1.000 de euro pe lună. Se ducea cu mașina dimineața la facultate și n-o lua pe autostradă, unde plătea 4 euro, o lua pe la munte, unde nu era taxă. Vrei mai mult, muncește pentru mai mult. Banii nu pot să fie la liber, așa. Că banii sunt greu de făcut. O mie de euro, niciun leu în plus”, declara Gică Popescu în urmă cu un an, potrivit gsp.ro.

Citește și: PARTENERIAT NEAȘTEPTAT ÎNTRE SIMONA HALEP ȘI FAMILIA HAGI. CEI TREI S-AU ALĂTURAT UNUI PROIECT PUBLICITAR