Cel mai așteptat film al anului 2024 în Romania apare pe 20 martie pe Netflix

Veste bună pentru cinefili! Cel mai așteptat film al anului 2024 în România va apărea pe Netflix. Platforma de streaming a anunțat lansarea pentru data de 20 martie 2024. Despre ce titlu este vorba?

Platforma Netflix a anunțat joi, 29 februarie 2024, că a cumpărat drepturile de difuzare pentru producția românească „Miami Bici 2”. Filmul a avut cele mai mari încasări în cinematografele din România în 2023.

„Miami Bici 2, filmul cu cele mai mari încasări din 2023 în cinematografele din România, vine pe Netflix din 20 martie. Protagoniștii Ilie Piciu (Codin Maticiuc) și Ion Bilă (Matei Dima), alături de actorul de la Hollywood, Danny Trejo (Mr. Susan), au parte de aventuri și mai palpitante și amuzante”, a transmis Netflix într-un comunicat, potrivit HotNews.ro.

Cu încasări de peste 3 milioane de dolari din vânzarea de bilete la cinematografe, această comedie românească a reușit să depășească la box office-ul intern producții precum Barbie, filmul cu cele mai mari încasări la nivel mondial în 2023, Oppenheimer sau Fast X.

Primul film Miami Bici, lansat în anul 2020, a avut un mare succes în rândul publicului român. A obținut încasări de 2,66 milioane de dolari, chiar și în condițiile în care a fost proiectat în cinematografe doar timp de 4 săptămâni înainte ca acestea să fie închise din cauza pandemiei.

Filmele românești, pe primele locuri al topului Netflix România

Nu este o surpriză că Netflix a achiziționat drepturile de difuzare ale producția românească. Este cunoscut faptul că platforma de streaming, are o politică agresivă de a cumpăra majoritatea filmelor românești de succes. Se pare că așa reușește să-și mențină poziția de lider pe piața locală a streamingului.

Printre exemplele de filme românești cumpărate de Netflix se regăsește și Teambuilding. Producția românească a stârnit controverse pe rețelele de socializare după ce apărut pe platforma de streaming la începutul anului trecut.

Celelalte trei filme românești din topul box office-ului intern din 2023 – Romina, VTM, Nuntă pe bani și Haita de acțiune – sunt de asemenea disponibile pe Netflix. Aceste filme au avut încasări mai mari în cinematografele din toată țara față de producțiile de mare succes de la Hollywood, precum Aquaman and the Lost Kingdom, John Wick Chapter 4 sau The Super Mario Bros, Movie.

Nuntă pe bani, un film realizat de comediantul Mircea Bravo, a fost lansat pe Netflix chiar la începutul lunii, pe 7 februarie. Este altă producție românească care a devenit foarte vizionată pe Netflix în România după lansare. În prezent, se menține pe locul trei în clasamentul de popularitate.

