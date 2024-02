Filmul românesc inspirat din fapte reale intră pe Netflix! Când va putea fi vizionat pe platformă

Oamenii vor putea viziona, cât de curând, un film românesc inspirat din fapte reale pe Netflix. A fost lansat în cinematografe anul trecut, în luna octombrie, iar cei care nu au apucat să îl vadă, se pot vor putea bucura de el pe platforma de streaming.

Filmul „Libertate”, regizat de Tudor Giurgiu, va putea fi vizionat pe Netflix. Pelicula prezintă povestea unui milițian care ajunge să fie în iureșul evenimentelor din 21 decembrie 1989 din Sibiu şi este luat drept terorist. El și alți colegi sunt sechestrați și ținuți ostatici într-o unitate militară. În timpul Revoluției, mai multe persoane au avut această soartă, de a fi prinse din greșeală.

Citește și: 7 MARTIE ESTE DATA LANSĂRII CELEI MAI AȘTEPTATE PRODUCȚII DE PE NETFLIX, SEMNATĂ DE GUY RITCHIE

Tudor Giurgiu este unul dintre cei mai remarcabili regizori români, cu o carieră de peste 30 de ani. A debutat, în 1993, cu scurtmetrajul „Vecini”, iar primul lungmetraj a fost „Legături Bolnăvicioase”, în anul 2006. Anul trecut, și-a pus amprenta pe „Libertate”, un film inspirat din fapte reale, care a fost lansat în cinematografe la începutul lunii octombrie 2023.

Întâmplător, Oana Giurgiu, care a produs filmul, a făcut un research, cu un alt regizor, au scris un scenariu, cu Cecilia Ştefănescu, au luat şi nişte bani de la Centrul Naţional al Cinematografiei din România, mi-a dat scenariul şi am zis ok, mă uit. Şi, întâmplător, am ajuns în subiect.”, a spus Tudor Giurgiu.

Regizorul a fost surprins de povestea din spatele acestei producții și de întâmplările petrecute la unitatea militară 15-12 din Sibiu, în timpul Revoluției din decembrie 1989. Așadar, a transpus-o într-un film care a fost foarte apreciat. Iar în curând oamenii îl pot viziona și pe Netflix. „Libertate” va intra pe platforma de streaming începând cu 6 martie 2024.

„Mi se părea absolut de necrezut şi aproape suprarealist ceea ce s-a întâmplat acolo, în bazinul unităţii militare 15-12 din Sibiu, unde, timp de vreo 45 de zile, au locuit împreună 500 de oameni sechestraţi sub bănuiala de a fi terorişti.

Şi mi s-a părut că ar fi acolo toate ingredientele bune pentru un film, pentru o poveste care cumva explorează demonii din noi, explorează culpa fiecăruia din noi, cum ne simţim responsabili sau nu faţă de un eveniment istoric puternic.

Mi-am adus aminte şi de anii aceia. Eu aveam 18 ani în ’89 şi am zis why not (n.red. de ce nu)… M-a convins povestea în sine. Şi tot ce am citit despre ea, şi în scenariu, dar şi în cărţi.”, a mai spsu celebrul regizor.