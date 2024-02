S-a lansat filmul așteptat de o mulțime de români pe Netflix! E deja disponibil pe platformă

Surpriză pentru cei care iubesc filmele Netflix! Miercuri, de Ziua Îndrăgostiților, s-a lansat filmul mult așteptat de către români. Acum este disponibil și poate fi vizionat. Intre 10 și 20 de milioane de dolari a fost bugetul alocat pentru producția peliculei.

Miercuri, în data de 14 februarie, platformele au pregătit filme pentru îndrăgostiți. Netflix a mizat pe comedia romantică ”Players”. Pelicula a fost perfectă pentru cuplurile care au ales să petreacă Valentine’s Day acasă, în liniște. De asemenea, el este disponibil în continuare pe platformă pentru cei care nu au apucat să îl vadă de Ziua Îndrăgostiților. Durata filmului este de 1 oră și 45 de minute.

Netflix a lansat filmul așteptat de români

Filmul „Players” o aduce în prim-plan pe Gina Rodriguez. Celebra actriță interpretează rolul lui Mack, o jurnalistă care pune strategic la cale aventuri de o noapte pentru prietenii ei. Însă, acțiunea începe cu adevărat atunci când protagonista se îndrăgostește de unde dintre țintele ei și trebuie să ia o decizie importantă. Mack nu știe dacă să își continue „treaba” sau dacă să se lase cucerită de bărbat.

Comedia romantică vine cu o veste bună pentru fanii lui Lucifer, care vor fi încântați să îl vadă pe Tom Ellis într-un alt film Netflix Original. Din distribuție mai fac parte și alți actori renumiți, precum Joel Courtney, cunoscut din The Kissing Booth, sau cel care va juca rolul lui Adam, Damon Wayans Jr., cunoscut pentru interpretarea sa din New Girl. De asemenea, în film, vor apărea și starul YouTube Liza Koshy, dar și Augustus Prew, renumit pentru rolul său din seria Stăpânul Inelelor.

Pentru realizarea producției „Players”, a fost alocat un buget care se încadrează între 10 și 20 de milioane de dolari. Netflix a oferit primele imagini ale comediei romantice chiar la începutul anului, în data de 4 ianuarie, 2024. Însă, știrile despre această lansare au început să apară încă din 19 iulie 2021, atunci când Tom Ellis a anunțat pe Instagram că va filma în New York. La câteva zile distanță, pe 26 iulie 2021, au început și filmările oficiale, care s-au întins până în luna septembrie a aceluiași an.

”Players” este un film regizat de Trish Sie, renumită pentru producțiile The Sleepover sau Step Up All In, iar scenariul este realizat de Whit Anderson, pe lista sa aflându-se și Ozark, Daredevil sau The Twilight Zone. În proiect mai este implicat și producătorul Marc Platt, cunoscut pentru crearea unora dintre cele mai mari hituri de la Hollywood, precum La La Land și Bridge of Spies.

