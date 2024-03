Cel mai controversat prezentator TV din România face dezvăluiri uluitoare! Era să fie împușcat de două ori: ”A scos pistolul…”

Invitatul ce poate fi urmărit actualmente la CANCAN EXCLUSIV este Ernest Takacs, prezentatorul emisiunii ”În căutarea adevărului”, difuzată de luni până vineri, de la ora 13:00, la Kanal D. Cunoscut publicului încă din 2003, când a participat la prima ediție a emisiunii Big Brother de la Prima TV, în calitate de concurent, Ernest a urmat apoi o carieră de succes în televiziune, unde a debutat în calitate de prezentator cu emisiunea “Trădați în dragoste”, de la același post TV, după care în 2009 a făcut pasul la Kanal D, unde a mai prezentat alte două emisiuni de mare succes, respectiv “Ochii din umbră” și ”Pe banii părinților”.

Într-un amplu interviu, de aproximativ 60 de minute, acesta vorbește, printre altele, despre începuturile sale în televiziune, despre școala de detectivi pe care a urmat-o, dar și despre momentele mai puțin plăcute prin care a trecut, ca atunci când s-a temut pentru viața sa și, mai ales, a băiețelului său Alex, în timpul pandemiei, sau când a fost amenințat cu arma în plină stradă, în Rusia, și în Turcia.

Poveste fabuloasă, relatată de Ernest la CANCAN EXCLUSIV . A fost amenințat cu arma în Rusia: „A scos pistolul!”



CANCAN EXCLUSIV: Ți s-a întâmplat vreodată să te temi pentru viața ta sau a familiei tale?

Ernest: Mi s-a întâmplat, da, dar nu are de-a face cu emisiunea sau cu alte situații care ar implica latura profesională. Sincer îți spun că au fost niște zile foarte ciudate la debutul pandemiei. Privind în urmă acum, ce experiment social a fost acolo și ideea care este?! În momentele acelea de degringoladă și de lipsă de informații concrete și chiar ajunsesem să mă gândesc, să-mi pun problema «oare aici e gata, aici se oprește tot, ce se întâmplă?! Dacă contactăm virusul ăsta, dacă nu supraviețuim?!». Acela a fost un moment în care m-am temut pentru viața mea și a băiețelului nostru, pentru Alex. Informațiile erau foarte puține, nu știai ce să crezi. Dar altă situație să zic că m-aș fi temut pentru viața mea, nu. Deși au mai fost situații în care să fie o armă îndreptată către mine.

CANCAN EXCLUSIV: Adică a scos cineva pistolul la tine?

Ernest: Nu s-a întâmplat în România. S-a întâmplat o dată în Turcia și o dată în Rusia. În Rusia a fost un eveniment din ăsta foarte ciudat. N-aș vrea să intru în detalii, pentru că până la urmă e o chestie din aia de ți se întâmplă o dată în viață, un subiect de film. Care erau șansele pe la 2 dimineața, ne îndreptam către cămin, eram cu amicii noștri rusnaci?!

Era un tip întins pe capota unei mașini și a auzit că vorbeam în engleză. S-a trezit ca dintr-o mahmureală, a vorbit ceva în rusă cu respectivii, a fluturat o legitimație. Ăia s-au albit la față, n-am înțeles care este treaba, m-a legitimat și pe mine, n-aveam pașaportul. Erai obligat să ai pașaportul dacă circulai prin Moscova. Nu puteai fără viza aceea specială, pentru că e o viză pentru Rusia, altă viză pentru Moscova. Puteai fi reținut pentru 48 de ore, că n-aveai actul respectiv. Mi-a arătat și mie legitimația, era de la FSB. Am început să fac și eu niște legături, era serviciul lor secret.

Tipul zice «tu vii cu mine», zic «nu, eu mă duc la cămin», moment în care a scos pistolul, zice «nu, tu vii cu mine». Bun, m-am urcat în mașină, ca să scurtez o poveste foarte lungă, pentru că deznodământul a fost unul precum e filmul ăla cu „Marea Mahmureală”. S-a transformat în ceva de genul. Ideea e că tipul respectiv chiar lucra în FSB și era ziua lui de naștere. Și el având jobul acesta, era trist omul că era singur, nu avea cu cine să-și serbeze ziua de naștere. Și eu am fost exact papițoiul, panseluța, care nu avea cum să-l toarne.

Cătălin Botezatu și Ernest, somați de armata din Turcia cu mitraliere automate: „Ce caută aici toate fetele astea despuiate?!”

CANCAN EXCLUSIV: Te-a luat să sărbătorești cu el?

Ernest: A fost o nebunie, a fost un iureș, ne-am plimbat prin cluburi, n-ai vrea să știi, băutură gratis, acces în niște zone VIP, unele amintiri din astea de nu le voi uita vreodată, altele niște dubioșenii din acestea, ideea e că nici nu mai țin minte cum am ajuns la 7 dimineața la complexul studențesc. Mă rog, bine că s-a încheiat așa. A doua oară, s-a întâmplat în Turcia, când am fost cu cei de la Antena 1, când s-a filmat primul „Burlacul”, cel cu Botezatu.

CANCAN EXCLUSIV: Ai fost producător acolo?

Ernest: Am fost, da, în echipa de producție. Și la un moment dat am filmat într-un canion, era o chestie cu rafting pe râu. Colegii și-au amplasat camerele în niște puncte cheie, pe niște stânci, încât să poată filma treaba asta. N-aveam de unde să știm că la vreo 4 kilometri după râu, traversând pădurea, era o ditamai baza militară. Ăștia au văzut camerele puse pe trepiezi, n-au știut ce se întâmplă. În momentul în care am ajuns la bază, la punctul de oprire și am început să ne dezechipăm, ne-am trezit și cu două camioane din care au coborât soldați, aveau arme americane automate, mitraliere automate, îndreptate direct către noi.

Noroc cu tipul de la închirieri, de la bărci, de acolo, care făcea pe translatorul, până când au venit hârtiile, până când s-au găsit acreditările, li se părea ciudat că «ce caută toate fetele astea despuiate, dezbrăcate», că erau în costum de baie într-o țară musulmană, unde regulile sunt mai stricte. Mă rog, a fost o situație tensionată, ne-au confiscat casetele până când s-a luat legătura cu ambasada, până când s-au dat telefoanele, până când li s-a explicat ce și cum, te gândești, poate strănută vreunul sau se întâmplă ceva.

Prezentatorul TV dezvăluie cum i-a fost integritatea pusă în pericol chiar la fimări: „Au fost situații în care violența escalada!”

CANCAN EXCLUSIV: La început, când făceai „Trădați în dragoste”, erai expus pe cameră unor situații care puteau degenera groaznic…

Ernest: Așa este. Și au fost situații în care violența escalada.

CANCAN EXCLUSIV: Ai fost lovit vreodată?



Ernest: Da, dar nu a fost ceva peste care să nu poți trece sau ceva care să îți dea de gândit că poate ar fi mai bine să renunți. Eu am avut problemele cele mai mari cu oameni de pe stradă, nu cu cei cu care am filmat sau cei pe care i-am deconspirat. Oameni de pe stradă, cu prea mult testosteron, cu dorința de a ieși în evidență. Tot în școala de detectivi ne-au învățat ca în momentul în care treci printr-o situație de genul acesta și ai parte de un agresor care are tendința să te provoace, să nu-i dai apă la moară.

Dacă e unul chitit să-ți facă un buzunar, ți-l va face, ăla nu stă de vorbă cu tine, nu stă să te provoace. În general, oamenii de genul au frustrări acumulate și tendința lor este de a pune gaz pe foc, de a te provoca pe tine până în momentul în care îți sare țandăra și atunci ei au o scuză și sunt îndreptățiți să îți dea viza. N-ai de ce să le dai apă la moară, pentru că ei asta își doresc.

CANCAN EXCLUSIV: Nu ți s-a părut niciodată prea mult ceea ce faci?

Ernest: Din fericire, ponderea acestor evenimente a fost una mică. După primii trei patru ani de emisiune, lucrurile s-au mai așezat. Eu nu am nimic împotriva unei critici, din contră, mi se pare ceva benefic. Nu ai cum să fii pe placul tuturor, un lucru înțelept este să asculți, este un feedback direct care vine din partea telespectatorilor și nu ai tu cum să le gândești pe toate.

Dar dacă ar fi degenerat situația și aș fi simțit că familia îmi este pusă în pericol, țin minte că producătorul emisiunii de atunci încerca să mă convingă să îmi iau și legitimație de port armă. Dar nu cred că este nevoie de așa ceva, asta îmi mai trebuie, să fac eu pe Rambo pe aici. Cel mai bine este în situațiile conflictuale să te retragi.

