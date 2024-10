Cel mai mare regret al Cristinei Șișcanu din căsnicia cu Mădălin Ionescu. A spus-o public: ”Îmi pare tare rău”

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul de la noi. Au o căsnicie fericită și împlinită, iar neînțelegerile se pare că nu au loc în povestea lor. Înainte de mariajul cu prezentatoarea TV, jurnalistul a mai fost căsătorit o dată, iar în urma relației precedente acesta are doi copii, pe Ștefania și Filip. Înainte să devină mamă, vedeta TV a fost cea care a avut grijă de cei doi copii ai partenerului ei. Ce mare regret are fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”? Mulți i-au dat dreptate!

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu se numără printre cele mai solide cupluri din lumea mondenă de la noi. Sunt de ani buni împreună și formează o familie fericită. Jurnalistul are doi copii din prima căsnicie, pe Ștefania și Filip, de care Cristina Șișcanu a avut grijă multă vreme.

Prezentatoarea TV a recunoscut abia acum care este marele ei regret, în viață și-n căsnicie. Vedeta și-ar fi dorit să devină mamă la scurt timp după ce s-a măritat, doar că acest lucru nu s-a întâmplat. A văzut cum este să crești doi copii dinainte să-i ai, iar acest lucru a cam speriat-o puțin.

CITEȘTE ȘI: Cristina Șișcanu, scandal colosal cu un polițist! A amendat-o pentru gestul ei, iar ea s-a revoltat maximum

Așa au trecut 6 ani de mariaj. Când a avut 32 de ani, Cristina a rămas însărcinată, urmând să aducă pe lume o fetiță superbă, pe Petra. Micuța are deja aproape 8 ani, iar mama ei se gândește că și-ar mai fi dorit un copil.

„O să vă împărtășesc marele meu regret în căsnicia mea, chiar regret ceva și-mi pare tare rău că n-am făcut, că de obicei așa se întâmplă. Regretele sunt legate de lucrurile pe care nu le-ai făcut, nu de lucrurile pe care le-ai făcut. Și o să vă spun așa: în primul rând, îmi pare tare rău că nu m-am apucat de făcut copii mai devreme.

Nu mai știu cât aveam, 31 de ani când am rămas însărcinată. Petra are 7 ani și jumătate. Nu, la 32 de ani, la 33 am născut, deci destul de târziu. Și eram căsătorită de 6 ani și timp de 6 ani eu, a fost decizia mea, nu am vrut să fac copil, pentru că deja aveam doi și aveam așa o oarecare frică, că nu o să ne descurcăm”, a dezvăluit vedeta, într-un videoclip postat pe TikTok.