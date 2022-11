Spitalul Clinic SANADOR, cel mai mare spital privat multidisciplinar din țară, are prima sală hibridă mobilă din România, dar și singurul bloc operator complet digitalizat!

„Aducem infrastructura la același nivel cu centrele medicale internaționale”

Dr. Doris Andronescu, Director General SANADOR: Cele mai performante intervenții chirurgicale în condiții de siguranță pentru pacienți. Stabilim noile repere pentru ce înseamnă un bloc operator în prezent în România. Aducem infrastructura la același nivel cu centrele medicale internaționale. Investim în tehnologia de ultimă generație, dar și în oameni, cea mai bună resursă. Vom continua să dezvoltăm ceea ce am făcut organic până acum.

„Spitalul a reinvestit în mod permanent tot profitul pentru modernizarea secțiilor”

Conf. dr. Doru Herghelegiu, Directorul Spitalului Clinic SANADOR: Excelența pentru noi este un pilon de bază care a stat la baza conceptului acestui spital. Nu putem răzbi pe piața serviciilor medicale decât dacă vom fi în top și vom oferi servicii medicale de excelență. În acești 11 ani, spitalul a reinvestit în mod permanent tot profitul pentru modernizarea tuturor secțiilor. Centrul Oncologic este conectat cu spitalul printr-un pod suspendat. Vom încerca să ne implicăm cât de curând și în chirurgia cardiacă pediatrică. Vom încerca să facem echipă cu specialiștii din sănătate. Este un proiect de viitor, mai anevoios, care este în orizontul de așteptare.

„Se pot rezolva anevrismele cerebrale sau se pot distruge tumori hepatice”

Dr. Bogdan Marțian, Directorul Medical al Spitalului Clinic SANADOR: Radiografia intervențională, angiogramele noastre permit montarea unor valve și a unor proteze ale aortei toracice minim invazive. Se pot rezolva anevrismele cerebrale sau se pot distruge tumori hepatice. Acestea permit ca o serie de pacienți să beneficieze de tratamente care să-i plaseze într-o zonă de siguranță. Transplantul este o intervenție complexă, o logistică deosebită, un necesar de personal bine antrenat și o colaborare bună între echipele multidisciplinare. Transplantul hepatic presupune prelevarea de la o persoană în viață, care trebuie și ea ferită de complicații. Noi dorim ca pacienții să obțină maximul de tratament în condiții de maximă siguranță, cu minim de riscuri și condiții de efort.

„Aici lucrează medici din sectorul public”

Prof. dr. Victor Costache, Directorul Clinicii CCV, Spitalul Clinic SANADOR: Boala cardiacă ischemică este principala cauză de mortalitate în România. Noul centru Sanador are capacitatea de a crește de peste 15% numărul intervențiilor pe cord deschis în România. Se practică în jur de 5.000 de operații pe an și avem nevoie de 17.000 de operații pe an. Spitalele private sunt spitale cu vocație publică. Aici lucrează medici din sectorul public.

„Suntem la nivelul de top în tratament pentru pacienți”

Dr. Stanislav Rurac, Șef Secție Chirurgie Cardiovasculară, Spitalul Clinic SANADOR: Continuăm ceea ce am început cu mulți ani în urmă, prin inițierea unui centru de chirurgie cardiacă minim invazivă. Suntem la nivelul de top în tratament pentru pacienți. Acestea sunt efectuate în condiții de siguranță. Sistemele 4K, 3D, mașini de inimă de ultimă generație, aparate de radiologie mobile pentru proceduri hibride ne permit și transmiterea live din sala de operație. Nu trebuie să uităm că chirurgia cardiovasculară este o muncă de echipă multidisciplinare.

„Pacientului o să-i ofere încredere, prețuire și angajament din partea semenilor lui”

Dr. Mihaela Crăciun, Șefa Secției de Anestezie și Terapie Intensivă pentru Chirurgia Cardiovasculară: Blocul operator îmi oferă instrumentele să văd mai clar în timp real ce se întâmplă cu pacientul. Vezi transformarea din pacient. Pacientului o să-i ofere încredere, prețuire și angajament din partea semenilor lui. Această tehnologie a presupus un efort logistic, este facilă de accesat, integrativă, care dă informațiile în timp real. Dincolo de tehnologie, este spiritul omenesc, cu resursele pe care nu le putem evalua decât când suntem în situații limită.

„Avem un mare deficit de finanțare corectă a actului medical”

Prof. dr. Victor Costache, Directorul Clinicii CCV, Spitalul Clinic SANADOR: Asigurările complementare asigură în integralitate decontarea unei intervenții cardiovasculare, în Europa. Acest lucru nu se întâmplă în România. Avem un mare deficit de finanțare corectă a actului medical. De un an de zile avem posibilitatea ca aceste asigurări complementare să asigure acest beneficiu.

Pacienții se subscriu la aceste asigurări complementare pentru a evita să scoată din buzunar mii de euro.

