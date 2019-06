Cel mai slab din curtea școlii! Ce note a luat Dan Negru la Bacalaureat

Dan Negru este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din România. Cel supranumit “Regele revelioanelor” nu a excelat, însă, în liceu. Recent, în cadrul unui interviu, a mărturisit că a avut la examenul de Bacalaureat cea mai mica notă din clasă.

Totodată, a dezvăluit că era singurul băiat din clasă.

”Am dat Bacalaureatul pe vremea când facultatea era o miză. Eu am făcut Liceul Economic din Timişoara şi am obţinut media 9,20. Nota maximă am avut-o la Limba şi Literatura Română şi, totuşi, a fost cea mai mică medie pentru că eram singurul băiat dintr-o clasă cu 42 de fete, toate numai tocilare”, a spus Dan Negru.

Dan Negru, “regele audiențelor”!

Este cunoscut pentru show-uri TV care au stabilit recorduri de audiență atât în România, cât și în Republica Moldova: Next Star, Ghicește vârsta (Guess my age), Te pui cu Blondele (Beat the Blondes), Vrei să fii milionar (Who wants to be a millionaire), Batem Palma (Let’s make a deal), Ciao Darwin, Fabrica de staruri (Star Factory), Da sau Nu (Deal or not Deal), Plasa de stele, Competiția, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu, Revelioane 1999-2018, Festivaluri Mamaia, Eurovison, Callatis, Academia Vedetelor, Ziua Judecății, Geniali împreună cu Simona Gherghe, Jocuri la Saint Tropez (Jeux sans Frontieres) sau Echipa Fantastică.

Din 2010 este moderator TV și în Republica Moldova la televizunea Prime, cu emisiunile: „Vrei să fii milionar?”, „Da sau Nu?”, „Fabrica de staruri”.

În 2010 a lansat la editura Corint cartea “Amintiri în alb-negru” cu o prefață semnată de Mihaela Rădulescu și ilustrată de caricaturistul Ștefan Popa Popa’s.

Nu a acceptat să apară în reclame, refuzând orice asociere de produs. Dan Negru este, de asemenea, o persoană discretă, care apare rar în public. Este căsătorit cu Codruța Negru, medic stomatolog, împreună cu care are doi copii, Dara și Bogdan.