Cel mai tânăr concurent de la Românii au Talent i-a impresionat pe juraţi. Ștefan Brînză a primit o surpriză din partea Andrei

Ștefan Brînză este cel mai tânăr concurent de la Românii au Talent, sezonul 12. Micuţul a reuşit să îi cucerească pe juraţi, ba mai mult decât atât, a primit patru de „Da” din partea acestora.

Ștefan Brînză are cinci ani și vine din Galați. Deşi nu este încă la şcoală, micuţul știe să citească și a venit în emisiune ca să spună o poveste.

Concurentul de la Românii au Talent a reuşit să îi cucerească iremediabil pe juraţi.

”Mă numesc Ștefan, vin din Galați. Am cinci ani, ieri a fost ziua mea. Eu m-am înscris la Românii au Talent pentru că îmi place mult de Smiley. Eu pe scenă o să iau patru de ”DA” și Golden Buzz.

Am învățat să citesc povești de când eram mic. Când am fost mic, nu știam nimic, dar am crescut repede. La doi ani am fost cuminte, la trei ani, de abia am fost la petrecere și la patru ani am făcut petrecerea acasă. Acum îmi doresc o mașină care să se transforme într-un robot.

Am un frățior de un an jumate, nu e cuminte, e obraznic, bate, aruncă, mușcă. O dată mi-a aruncat o jucărie pufoasă, telefonul mamei și brățara”, a povestit Ștefan la Românii au Talent.

Andra, surpriză pentru Ștefan Brînză, la Românii au Talent 2022

Cei patru jurați i-au oferit lui Ștefan Brînză patru voturi pozitive, astfel concurentul s-a calificat în etapa următoare.

”Eu o să îți dau un DA din toată inima, abia aștept să vii cu următoarea poveste”, a spus Mihai Bobonete.

Mai mult decât atât, Andra i-a promis micuţului faptul că îi va cumpăra mașinuța pe care și-o dorește.

”M-am topit! Vreau să îți dau răspunsul meu și nu știu dacă am voie, răspunsul meu este DA pentru tine, pentru că abia așteptam să te văd în etapa următoare și mai am o surpriză pentru tine. Eu vreau să îți cumpăr mașina aia care se transformă în robot. Bine atunci, o să îți cumpăr și o mașinuță! Îmi ești tare drag! Doamne, ce copil minunat!”, a spus Andra.

Sursă foto: capturi YouTube