În secolul vitezei, disciplina alimentară pare să fie pe cale de dispariție, însă natura ne-a pus la îndemână o mulțime de ajutoare. Iată lista celor 15 alimente care nu îngrașă, indiferent de cantitatea în care sunt consumate!

La recomandarea specialiștilor, pentru a avea grijă de greutatea corporală, este important să avem grijă la cantitatea alimentelor pe care le mâncăm. Evident, ca în orice situație mai sunt și excepții. Iată cele 15 alimente ”minune” care nu îngrasă și pe care le poți consuma în orice cantitate.

Cele 15 alimente care nu îngrașă absolut deloc. Poți să le consumi în orice cantitate!

Popcornul – Simplu, fără zahăr, unt sau ulei, poate fi consumat în cantități nelimitate. Cu un conținut caloric mic, popcornul reprezintă o gustare destul de sățioasă. O cană de popcorn conține doar 31 de calorii și conține o cantitate mare de polifenoli, compuși pe care îi găsim și în fructele de pădure.

Țelina – Cu un conținut de aproape 95% apă, țelina este alimentul minune atunci când vine vorba de o dietă echilibrată. Conține potasiu, folat, fibre și 30% din necesarul zilnic de vintamina K. Cu doar 6 calorii/ porție, țelina ajută organismul la detoxifiere și ajută organismul să slăbească în mod natural.

Afine – Sunt cele mai bogate fructe în antioxidanți. Au proprietăți diuretice și ajută la eliminarea excesului de apă din organism.

Grepfruitul – Potrivit studiilor, grepfruitul poate ajuta în procesul de slăbire, datorită conținutului ridicat de fibre. Îmbunătățește digestia, scade colesterolul și ajută la buna funcționare a organismului.

Portocale – Cu un conținut generos de vitamic C, responsabilă de producerea colagenului, portocala ajută la menținerea pielii sănătoase și este de ajutor în lupta cu kilogramele în plus. O portocală de dimensiune medie are în jur de 80 calorii.

Salata – Este bogată în acid folic și poate fi consumată în orice perioadă a zile, fără restricții în ceea ce privește cantiatea. O frunză de salată conține doar 3 calorii.

Căpșunile – Cu un conținut consistent de poilifenoli și vitamica C, dar și o sursă importantă de potasiu și fibre, o cană de fructe are aproximativ 50 de calorii.

Brocoli – Cel ma indicat este să fie consumat crut ori cât mai puțin preparat termic. O porție de brocoli are aproximativ 31 de calorii și un conținut ridicat de vitamina A, C, E K. Este suficientă o singură porție de brocoli pentru a beneficia de 20% din necesarul zilnic de fibre.

Roșiile – Renumite pentru conținutul de licopen, necesar pentru buna funcționare a inimii, o roșie de dimenșiuni medii are aproximativ 25 de calorii.

Pește – Peștele bogat în acizi grași omega-3 poate fi destul de sățios pentru persoanele care doresc să slăbească. Potrivit unor studii efectuat pe mai mulți participanți, s-a dovedit faptul că cei care au consumat pește, la următoarea masă au mâncat cu 11% mai puține calorii față de cei care au consumat carne de vită.

Brânza de vaci – Deși este produs lactat, brânza de vaci este săracă în calorii și foarte bogată în proteine, vitamina B, calciu, fosfor și seleniu.

Supa cremă de legume – Sunt sărace în calorii și foarte sănătoase nu doar pentru persoanele care vor să slăbească.

Ovăzul – Este sățios, bogat în fibre și este renumit pentru că reduce aportul caloric pe tot parcursul zilei. Fie că este preparat sub formă de budincă, ori cu apă, ovăzul devine ”prietenul” principal în lupta cu kilogramele în plus.

Sursa foto: Pixabay.ro

