Cele 8 alimente pe care trebuie să le mănânci iarna asta

Sezonul rece s-a instalat deja, iar din acest motiv, organismul nostru este mult mai predispus răcelilor, iar imunitatea noastră devine din ce în ce mai slabă. Ei bine, pentru a ne menține organismul sănătos și plin de energie, avem nevoie de câteva alimente proaspete.

Fructele și legumele care îți mențin sănătatea în sezonul rece

De obicei, iarna avem tot mai puține opțiuni atunci când vine vorba de fructe și legume. Însă, acest lucru nu trebuie să vă sperie pentru că specialiștii vin în ajutorul dumneavoastră cu câteva exemple necesare pentru o bună funcționare a organismului. Printre ele se numără ghimbirul, citricele, broccoli, rodia, mărul, sfecla roșie, cartoful dulce, chiar și varza kale.

De exemplu, ghimbirul este adesea consumat pentru a stimula sistemul imunitar. Acesta îmbunătățește digestia și calmează stomacul. În plus, scade inflamația, durerile în gât și reduce bolile inflamatorii.

Varza Kale este considerată un superaliment și este folosită din cele mai vechi timpuri, tocmai datorită valorii sale nutriționale. Potasiul pe care îl conține contribuie la scăderea tensiunii arteriale și reduce sodiul excesiv din organism. Mulţi nutriţionişti spun că poate fi consumată sub formă de supă, salată sau chiar chipsuri.

Fructele și legumele care au efect antioxidant și te protejează de bolile cardiovasculare

Cât despre citrice, cum ar fi portocalele sau lămâia, acestea reprezintă o sursă bogată de vitamina C și întăresc sistemul imunitar. De obicei, vitamina C este recomandată pentru infecțiile tractului respirator.

Merele au efect antioxidant, datorită vitaminei C pe care o conțin. Acestea neutralizează compușii dăunători, cunoscuți sub numele de radicali liberi. În plus, ele protejează organismul de boli și reprezintă o sursă excelentă de energie, conform specialiștilor.

VEZI ȘI: CELE 5 ALIMENTE DE CARE AR TREBUI SĂ TE FEREȘTI! ÎȚI SCURTEAZĂ VIAȚA ȘI ACCELEREAZĂ PROCESUL DE ÎMBĂTRÂNIRE

Rodia are un efect major în îmbunătățirea sănătății inimii. Aceasta combate infecțiile și ajută la îmbunătățirea memoriei.

Când spui „broccoli”, spui, de fapt, „sănătate”. Este o legumă bogată în calciu, vitamine și fibre. Printre vitaminele pe care le conține, se numără și biotina. Nutriționiştii recomandă consumul de broccoli sub formă de supă cremă, fiert la aburi sau tras la tigaie cu ulei de măsline și condimente.

CITEȘTE ȘI: CELE 3 ALIMENTE PE CARE TREBUIE SĂ LE CONSUMI LA ORA 11:00. REDUC STRESUL ȘI AJUTĂ MULT LA SLĂBIT

Sfecla roșie și cartoful dulce- doi aliați de nădejde pentru sănătate

Să nu uităm nici de sfecla roșie. Fie că o consumați în salate sau sub formă de smoothie, aceasta este săracă în grăsimi, are efect antioxidant și conține o mulțime de minerale și vitamine. Pe scurt, sfecla este un miracol pentru sănătate!

Încheiem lista cu cartoful dulce. Acesta este fără doar și poate un aliat de nădejde atunci când vine vorba despre sănătatea cardiovasculară. Conține antioxidanți, fibre, minerale și vitamine care protejează inima și arterele. De asemenea, vitamina D pe care o are în compoziție este esențială pentru un sistem imunitar de fier. În plus, cartoful dulce crește nivelul de energie și îmbunătățește starea de spirit.