Black Friday este cel mai așteptat eveniment de cumpărături al anului. Atât magazinele, cât și platformele online din ţara noastră au înregistrat rezultate colosale în cadrul campaniei. Valoarea totală a tranzacţiilor online pentru întreaga zi de Black Friday în 2017- 17 noiembrie înregistrate în sistemul PayU Romania se ridică la 25 milioane de euro, înregistrând peste 165.000 de comenzi, iar valoarea medie a coşului de cumpăraturi a fost de 695 lei.

„Anul 2017 a fost un an spectaculos pentru comerţul online românesc, înregistrându-se o creştere semnificativă de aprox. 40% comparativ cu 2016 şi atingând, astfel, pragul de 2,8 miliarde de euro doar e-tail, fără servicii. Este un salt uriaş care ne arată apetitul tot mai mare al românilor pentru cumpărăturile online şi, mai ales, potenţialul de creştere accelerată a e-commerce-ului autohton”, spune Andrei Radu, Founder & CEO GPeC.

„Chiar dacă România nu se ridică încă la nivelul altor pieţe mature din Uniunea Europeană, nu trebuie neglijat deloc ritmul şi potenţialul de creştere care ne poate duce până în 2020 la o piaţă de peste 5 miliarde de euro”, adaugă el.

Cele mai cumpărate produse de Black Friday în 2017

Topul principalelor categorii de produse vândute online în 2017 (exclusiv e-tail) este, în ordine: produsele din gama Electro-IT&C (ex.: PC şi componente PC, notebooks, tablete, telefoane mobile, electronice şi electrocasnice etc.), produsele de tip Fashion & Beauty (îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii, cosmetice, parfumuri, ceasuri etc.), produsele pentru casă şi decoraţiuni, cărţile precum şi produsele destinate copiilor (de la jucării până la articole pentru copii de tip: cărucioare, vestimentaţie, consumabile etc.).

Dacă ne uităm peste ofertele Black Friday de-a lungul anilor, observăm câteva lucruri interesante cu privire la produsele cele mai cumpărate în vinerea cu cele mai mari reduceri de prețuri din an:

Telefoane mobile

Dispozitivele de tip smartphone sunt pe primul loc în căutările de Black Friday. Perioada cu cele mai mari reduceri din an este un moment bun să-ți schimbi telefonul și ai toate șansele să prinzi un preț bun. Telefoanele cu pret mic de Black Friday au de cele mai multe ori stoc limitat și sunt disponibile doar câteva zeci sau sute de bucăți la preț promoțional.

Televizoare LED

Cum nu există locuință fără cel puțin un televizor, de Black Friday televizoarele sunt la mare căutare și prețurile scad simțitor mai ales în magazinele online.

Parfumuri și cosmetice

De Black Friday se vând în fiecare an cca 40.000 de parfumuri. Ca și în cazul telefoanelor, de Black Friday există oferte cu reduceri de 50% la parfumuri de marcă și sunt la mare căutare. Iată că și parfumurile fac parte din top produse cele mai căutate de Black Friday.

Jucării

Întâmplător sau nu, de Black Friday se vând cele mai multe jucării. Părinții se pregătesc de luna cadourilor, Moș Nicolae și mai apoi Moș Crăciun. Mai mult, prețurile reduse la jucării de Black Friday îți pot umple coșul de cumpărături cu un buget redus.

Laptopuri

În perioada de Black Friday prețul laptopurilor din oferte scad simțitor. Laptopul este un alt produs foarte căutat de Black Friday fiind un gadget util pentru oricine. Fie că ești gamer și cauți un laptop performant fie că îl folosești doar pentru editare text și divertisment, de Black Friday găsești cele mai bune oferte la laptopuri.

Plăci, perii și uscătoare de păr

Aici topul este influențat de doamne și domnișoare. Însă cu siguranță și bărbații cumpără plăci și uscătoare de păr, pot fi un cadou draguț și util pentru persoana iubită și nu numai. Iar dacă le prinzi la un preț mic de Black Friday, cu atât mai bine. Anul trecut s-au vândut în vinerea neagră peste 13.000 de plăci și uscătoare de păr.

Anvelope

În noiembrie deja apar ninsorile, iar anvelopele de iarnă sunt la mare căutare. Dacă încă nu ți-ai încălțat mașina cu ghete de iarnă, ziua de Black Friday îți poate aduce anvelope cu prețuri reduse până la 40-50%. Și în cazul anvelopelor trebuie să fii rapid, anul trecut s-au vândut de Black Friday peste 14.000 de bucăți într-o singură zi.

Frigidere și electrocasnice

Cele mai căutate electrocasnice de Black Friday sunt frigiderele, un aparat indispensabil în orice locuință. Varietatea de modele disponibile în magazinele online, dar și reducerile din promoția de Black Friday au generat vânzări record la electrocasnice în vinerea neagră, în fiecare an.