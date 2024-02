Celebra formație a anilor 2000 revine în forță! S-au ”torpilat” reciproc și s-au despărțit cu scandal, dar…

Randi poate fi considerat unul dintre artiștii „evergreen” ai industriei muzicale, de după anul 2000. Atât solo, cât și componența trupei Morandi, Andrei Ropcea a făcut show pe mari scene ale lumii. Acum artistul a venit să facă spectacol în emisiunea CANCAN EXCLUSIV! Randi a vorbit deschis despre certurile și împăcările cu Marius Moga, despre trecutul amoros, dar a pătruns și într-o transă „nostalgică”, după comentarea pozelor din arhiva noastră. Cât despre planurile de viitor, vedeta gândește lucrurile în perspectivă, la scară mondială.

Cantautorul anunță revenirea în forță a trupei Morandi. Randi și Moga elaborează un album despre care Andrei Ropcea susține că va cuceri topurile internaționale, dincolo de granița Europei de Est.

Randi divulgă motivele animozităților apărute în relația cu Marius Moga: „Săream la gâtul lui!”

CANCAN EXCLUSIV: Cum ați tratat, tu și Marius, toate oscilațiile relației voastre?

Randi: Clar au fost niște incompatibilități. Eu eram și foarte încordat mai demult, săream la gâtul lui atunci când părea că e neserios, dezinteresat. Am avut și certuri, am avut și împăcări, am avut și perioade în care am zis «gata, nu mai fac nimic, fac eu solo, că prea trag de omul ăsta». Dar până la urmă, cea mai bună chimie și cele mai bune piese pe care le-am făcut tot cu el au fost. Am ajuns amândoi la concluzia asta de ceva luni de zile și am început să lucrăm iarăși.

De data asta chiar cred că este un album mondial și o să depășim granița asta a Europei de Est pe care am avut-o. Și vom fi mari, ce e fabulos va veni de acum încolo. Practic, nu am fost despărțiți niciodată, dar nu cred că ne-am dorit cu adevărat să facem chestia asta să meargă. Acum amândoi ne-am mai calmat, am început să ne acceptăm defectele și din motivul ăsta suntem foarte relaxați și ies piesele mult mai ușor. Nu ne mai enervăm dacă unul nu ajunge la timp, chestii din astea, ne-am maturizat.

CANCAN EXCLUSIV: Exista această încordare din dorința de a atinge un succes cât mai mare și mai rapid?

Randi: Probabil că da, simțeam că mi se trage covorul de sub picioare, că n-am mai lansat de mult, că fanii întreabă ce se întâmplă, de ce nu mai lansăm. Plus că în piața internațională trebuie să lansezi des, pentru că se consuma repede, acum se consumă și mai repede. Lumea nu mai are răbdare, sunt mulți artiști, dau din coate, toată lumea vrea să aibă succes.

Trupa Morandi revine în forță cu un nou album, anunță Andrei Ropcea

CANCAN EXCLUSIV: Cum percepi tu această reconfirmare a voastră ca trupă?

Randi: Am avut multe perioadă de pauză, iar în aceste perioade de pauză intram și în panică, se diminua și numărul de concerte. Și te gândeai «cum să continui, ce trebuie să fac, cum să mă reinventez, ce vrea lumea să audă de la noi, cât mai putem să punem și noi peste, ca să nu ne repetăm». Nu poți să-i dai omului același lucru pe care l-a auzit acum patru, cinci ani. Trebuie să iei esența a ceea ce înseamnă brandul tău și să-l îmbraci diferit. Acolo vine talentul unui producător și al unui songwriter. Să nu te mai repeți, adică să sune a Morandi, dar să fie fresh.

CANCAN EXCLUSIV: Deci aceasta ar fi cea mai dificilă chestie la momentul actual?

Randi: Da. Nu știu cum am nimerit-o, dar am nimerit-o. Avem de scos acum două single-uri, cu Universal, apoi nu știm cu cine o să semnăm noul album. Sunt mai mulți interesați, cred că ori scoatem ori la finalul acestui an, ori 2025.

